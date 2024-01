Átadták az Év legkedveltebb vendéglátóhelye díjat Zalaegerszegen

Az „Év legkedveltebb vendéglátóhelye 2023” városi verseny étterem kategóriájában a Véndiófa étterem és kerthelyiség vitte el a pálmát, így ők vették át a homlokzatra kihelyezhető táblát és a pénzjutalmat Balaicz Zoltán polgármestertől. Második helyen a Paradicsom étterem, harmadik helyen a Pizza Mamma Napoli végzett, negyedik a Vándorvigadó, míg ötödik a Kiskondás étterem és panzió lett. Büki Krisztián a sajtótájékoztatón megköszönte a szavazóknak a bizalmat. A Véndiófa üzletvezetője felidézte, 2013-ban vette át a közétkeztetéssel is foglalkozó cégük a vendéglátóhely működtetését. A tulajdonosváltással az egykori Halászcsárda visszakapta régi nevét, tette hozzá Büki Krisztián, aki azt is elmondta, az étterem mintegy húszfős csapata mindent megtesz a minőségi munkáért és kiszolgálásért. Balaicz Zoltán arról tájékoztatott, a 2023-as versenyre összesen 4017 internetes szavazat érkezett, s a legtöbben a Véndiófa étterem és kerthelyiség mellett tették le voksukat.

Záróvizsgát tettek a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ végzős hallgatói

A hét elején minden képzési szinten záróvizsgát tettek a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Képzési Központ végzősei. A gazdálkodás-menedzsment, a gazdasági informatikus és mérnök szakosok összesen 76-an fejezik be felsőfokú tanulmányaikat a zalaegerszegi kampuszon. Dr. Palányi Ildikó megbízott főigazgató, a gazdálkodási kar dékánja elmondta, mivel az egyetemnek fontos a munkaerőpiac visszajelzése, az általában három tagú államvizsga bizottságba az oktatókon kívül a vállalati szféra egy-egy képviselőjét is meghívják. A záróvizsgán arra kíváncsiak, hogy a hallgató milyen színvonalon sajátította el a tananyagot, megfelelnek-e a képzési feltételeknek. A diákok a képzési formának megfelelően vagy szóbeli tételek alapján felelnek, vagy a szakdolgozatukat védik meg. A hallgatók – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – a vizsganap végén azonnal megismerhették az eredményeiket. Az oktatás több szinten folyik a kampuszon, a képzési portfólióban az alapképzés mellett megtalálható a mesterképzés és a felsőoktatási szakképzés is. Emellett a szakirányú továbbképzésben is szerepet vállal az intézmény.

Darázsgarázst készítettek a zalaszabari általános iskolások Nagykanizsán

Pályaorientációs gyakorlati foglalkozásokon vettek részt nemrégiben a zalaszabari Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Sík Sándor Tagintézményének 7. és 8. osztályos tanulói Nagykanizsán. Balogh Andrea, az intézmény tanára elmondta, még az ősz folyamán részt vettek a nyolcadikosok a Nagykanizsai Szakképzési Centrum által szervezett Pályaválasztási napon a Kanizsa Arénában. A szakképzési centrum technikumai számos lehetőséget felajánlottak a szakmák megismerésére a fiataloknak. A gyerekeket ismerve minden pedagógus kiválaszthatta a számukra megfelelő lehetőséget. A zalaszabariak egy gyakorlati foglalkozáson vettek részt a nagykanizsai Zsigmondy-technikum Petőfi utcai telephelyén, ahol darázs garázst készítettek Csizmadia László oktató segítségével.

Pedagógus díszoklevél igényelhető Keszthelyen

A keszthelyi önkormányzat felhívja azon keszthelyi lakcímmel rendelkező, illetve Keszthelyen tanított nyugalmazott pedagógusok figyelmét, hogy lehetőségük van jubileumi diploma igénylésére. Aki 30 évet dolgozott pedagógus pályán és óvónőképzőben, főiskolán vagy egyetemen és 50 éve diplomázott, az arany, aki 60 éve diplomázott, az gyémánt, aki 65 éve diplomázott, az vas, aki pedig 70 éve diplomázott, az rubin díszoklevelet kaphat. Az igények benyújtásának határideje 2024. március elseje. A kérelmeket a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztályára kell eljuttatni. A kérelemhez csatolni kell a végzettséget igazoló oklevél másolatát vagy amennyiben már rendelkezik kiállított emlékdiplomával, akkor annak másolatát, rövid szakmai önéletrajzot, amely tételesen tartalmazza az óvodapedagógusi/pedagógusi pályán eltöltött éveket, a munkaviszonyra vonatkozó igazolás másolatát és a személyes adatokat.