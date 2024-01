Csendélet Nagykanizsán, a Citromszigeten található hajléktalanszálló udvarán. Az egyébként nyüzsgő közösségi tér most a fagyos időszakban üres. Még a kutyaház is. A hajléktalanok éber őre egy golden retriver fajtájú kutya is az épületben kapott helyet. Valljuk be, ilyen körülmények között senkinek nincs kedve kint lenni...