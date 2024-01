Ha azt halljuk, klimax, menopauza, változó kor, mintha leértékelődött, de legalábbis kevéssé értékes, biológiai szerepét már betölteni nem képes emberről, azaz nőről beszélnénk, aki gyakorta maga is titkolja, rosszabb esetben szégyelli az állapotát.

Pedig senki nem kerülheti el ezt az életfázist, ezért az egész társadalomnak foglalkoznia kell vele, hangsúlyozza Iványi Orsolya kommunikációs tanácsadó, közösségépítő, menopauza aktivista, az „Éljenek a 40 feletti nők!” közösség és mozgalom alapítója, a Magyar Menopausa Társaság vezetőségi tagja, a magyarországi Menopauza-barát Munkahely program megalapítója és a Vichy Neovadiol Változókor nagykövete. Akivel a minap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban Nagy Réka klinikai szakpszichológus beszélgetett annak kapcsán, hogy nemrég jelent meg a Mindent a változó korról - a "menopauzaösszeköt" című könyve.

Az aktivista úgy véli, noha a szakkifejezéseket halljuk, a nők elvileg tisztában vannak a tünetekkel és az okokkal, még mindig kevés a valódi ismeret, aminek okát abban látja, hogy semmilyen módon nincs kellő oktatás, az orvosok sem törekednek arra, hogy a tünetek mögött ezt az okot keressék, ráadásul az öregedés a nőket mintha duplán láthatatlanná tenné a társadalom számára. A munkavállalók nem képesek saját érdekeiket képviselni, míg a migrénes fejfájással nem kellemetlen szabadnapot kérni, a menopauza kínzó tüneteivel szinte elképzelhetetlen.

A korábban idehaza és több évig külföldön PR és marketinges hivatást űző Iványi Orsolya alapos felkészültséggel kezdett hozzá a témába vágó edukációnak, nem véletlen, hogy a hazai orvosszakmai társaság tagja, beszédes tény, egyébként ő az egyetlen nő a Magyar Menopausa Társaság vezetőségében.

A változó kor tünetegyüttese (elvileg hatvan van belőle) nem érint mindenkit egyformán, mondta Zalaegerszegen, a nők 25 százaléka szerencsére alig érzi meg, de a 75 százalék negyede nagyon súlyos gondokkal küzd ezekben az években.

A menopauza az emberiség felét érinti, mégsem beszélünk róla megfelelően. Aki 50 éves korában átesik rajta, még harminc évet él ösztrogénhiányos állapotban.

– A tünetek túlélésével és az ösztrogénhiány miatt fellépő betegségekkel egyszerre kell megküzdeni, és nincs olyan, hogy ki lehet kerülni – mondta a vendég, hozzátéve, a nőt ma is a fiatalsággal, a szülőképességgel azonosítja a média, a közvélemény, bár néhány sztár már meri vállalni a korát, így remélhető, hogy ha másképp nem, vásárlóerőként felfedezik ezt a korosztályt.

Úgy tűnik, nehezen tud mit kezdeni a középkorú nőkkel a világ, pedig a családanyai feladatok lazulásával képesek új karriert építeni, új sportokat elsajátítani, eddig kimaradt hobbiknak hódolni. Kutatások bizonyítják, a gazdasági döntések jó része mögött a nők, feleségek, anyák állnak.

– Mégis, mintha nem léteznénk, pedig a mai negyvenes és ötvenes nők soha nem voltak ennyire bátrak, kísérletezők és vállalkozó kedvűek. A fájdalomcsillapítót kínálókon kívül alig szólnak hozzánk újságok, reklámok, pedig mi is ugyanúgy eszünk, iszunk, vásárolunk, szórakozunk, és még pénzünk is van – tette hozzá Iványi Orsolya, aki azt is elmesélte, egy műtét után 44 évesen kellett rácsodálkoznia a menopauzára, azaz először perimenopauzára. (Négy fázisát különbözteti meg az orvostudomány.) Létrehozott csoportot a téma kibeszélésére, ahová pár nap alatt 500-an csatlakoztak, bizonyítva a hiánypótló ötlet fontosságát.

Legyen öregedési stratégiánk? - kérdezte Nagy Réka. A válasz hangsúlyozta, a várható élettartam nő, de azt jó egészségben is kéne végigélni. A nőiség rémisztő elvesztését élik meg a nők a szülőképesség lezárultával, ami gyorsítja az öregedést, és nem vigasz, hogy nem kell többé védekezni. Persze a libidó is csökkenhet, ami nyilván rosszul hat a párkapcsolatra. Ennek ellenére sokan tartanak a hormonterápiától egy 2012-es, rosszul értelmezett kutatási eredmény miatt. (Tévesen összefüggést fedeztek fel az USA-ban a mellrák és az ösztrogén-visszapótlás között.)

Iványi Orsolya könyvében szakértők fejezeteit is olvashatjuk, amelyek kiegészítik a személyes élményeket, tapasztalatokat. A szerző a sorstársaknak konkrét segítséggel is szolgál, nemcsak a kötetben, hanem az aktív közösségi oldalon.

És ha már olvasunk tőle, javaslom, vegyük kézbe a 2022-ben megjelent Toszkán Love Story című személyes hangú memoárját is.