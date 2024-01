2012 óta önként vállalt feladatként biztosít tűzifát a rászorulóknak a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság. A tűzifában részesülő háztartások kiválasztásában a vármegye országgyűlési képviselői, polgármesterek és a helyi közélet szereplői segítenek.

Iklódbördőcén egy hétgyermekes családhoz érkezett a tűzifa, aminek nagy hasznát veszik a családi házban, ahol sokat kell fűteni, hogy meleg legyen.

A tűzifa átadásán dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja, a vármegyei védelmi bizottság elnöke is jelen volt és a helyszínen elmondta, hogy idén 30 településen összesen 60 családot tudnak segíteni ily módon. Köszönhető mindez - tette hozzá - a Magyar Földgáztároló Zrt.-nek, a társaság 3 millió forintot biztosított tűzifa beszerzésére, így egy-egy család 1,3 köbméter kályhakész tüzelőhöz jut, amit az egerszegi Omega GM Kft. ingyenesen szállít házhoz. A tüzelő mellé még egy 10 ezer forint értékű ajándékcsomagot is kapnak a leginkább rászorulók, köztük az iklódbördőcei Szakács család is.

Fotó: Korosa Titanilla

Részt vett az eseményen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője és Sabján Krisztián, Iklódbördőce polgármestere is.

Cseresnyés Péter arról szólt, hogy választókörzetében 15 család részesül ebben a segítségben, de ez a szociális program, mely vállalkozásoknak köszönhető, nem az egyetlen segítség, mellyel a rászoruló családokat támogatni tudják a nehezebb időkben. A politikus kiemelte, hogy minden magyar családnak szól átfogó általános segítségként a kormányzat nyújtotta rezsicsökkentést, amely kiterjed a gáz, villany, víz költségekre, illetve a hulladékszállításra annak érdekében, hogy a mindennapok biztonságosabbak legyenek és azok a viharok, melyek Európa különböző államaiban az energiaválság kapcsán kialakultak és a családi kasszákat jelentősen megterhelték, itt Magyarországon érezhetően ne jelentsenek problémát.

Sabján Krisztián pedig elmondta, hogy a település a kezdetektől részt vesz a szociális tűzifaprogramban, ennek keretében 15-20 család jut évente tüzelőhöz, ami olyan plusztámogatás, amit várnak is már az érintettek évről évre. Hangsúlyozta, hogy ez egy hasznos segítség, amire szükség van és köszönetet mondott érte az érintetteknek.