Családi nap a Griffben

Zalaegerszegen a Griff Bábszínházban szombaton családi napot rendeznek. A programok 10 órakor kezdődnek; lesz interaktív, környezettudatosságra nevelő játszótér, kézműves foglalkozás és várja a gyermekeket a Tintaló Minicirkusz. Három előadást is láthat a nagyérdemű: 11 órakor A kíváncsi kiscsikó kezdődik, ez a legkisebbeknek szól. Délután három órától pedig a Holle anyó, öt órakor a Volt egyszer egy kert kerül színre.

Szubjektív tárlatvezetés

Zalaegerszegen a Mindszenyteumban a Sisitől az Erzsébet-mítoszig című kiállításon január 26-án, pénteken 16 órától szubjektív tárlatvezetést tart Mikolayné Kovács Kornélia. A Gödöllői Királyi Kastély és a Mindszentyneum közös időszaki kiállítása január 28-ig látogatható. A zárás, a finisszázs jegyében szombaton 13 órakor a Gödöllői Királyi Kastély Sisijével, valamint vasárnap 10, 13 és 15 órakor a Mindszentyneum Sisijével tartanak búcsúzó tárlatvezetést.

Kojot négy lelke

A Kojot négy lelke című animációs kalandfilmet vetítik a magyar kultúra napja alkalmából az alsópáhoki művelődési házban pénteken 17 órától. A bemutató után, 19 órától Gauder Áron rendezővel és Baumgartner Zsolt animációs rendezővel a film egyik rajzolója, a településről származó Füle Viktória beszélget.

Fekete István emlékére

Fekete István Emléknapot szervez a keszthelyi Festetics-kastély szombaton 14 órától. A Vadászati kiállításban az író születésének 124. évfordulója alkalmából előadás és játékos programok várják az érdeklődőket.

Játszóház

A Varázshangok Családi Játszóház várja a gyerekeket s a családokat Balatongyörökön szombaton 16 és 18 óra között. A Bertha Bulcsu Művelődési Házban mozgásos, ügyességi, logikai és társasjátékok kínálnak kikapcsolódást.

Focibál

A Vonyarcvashegy Football Club utánpótlásának támogatására focibált szerveznek a nyugat-balatoni nagyközségben szombaton 19 órától. Az iskola aulájában fellép a SZAN-DIA Tánccsoport, a zenéről Dj Szasza gondoskodik.

Nyílt nap a kastélyban

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Történelmi Játszóházában – vagyis az egykori fejőházban – vasárnap 10 órától várják a 3 és 10 év közötti gyerekeket, hogy kipróbálhassák a játékokat s megnézhessék az „Ilyenek a tehenek?” című kiállítást.

Farsang Nován

Nován a művelődési házban szombaton 18 órától családi farsangi mulatságot rendez a Göcsej Szíve-Java Néptáncegyüttes és a Göcsej Kis Szíve Tánccsoport. A családi ügyességi versenyek mellett díjazzák a farsangi jelmezeket, lesz kézműves foglalkozás és hagyományismertetés. Fánkot sütnek a Nováért és Gyermekeinkért Alapítvány képviselői, lesz moldvai táncház Gaál Annamáriával, muzsikál a Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület zenekara, a táncházgazda és játékmester Henczi Dávid lesz.

Ugyanott 20 órától farsangi táncház kezdődik, muzsikál Horváth Attila és zenekara, palatkai táncokat tanít Gyenese Krisztián és párja. Az esten fánksütő versenyre is várják a finomságokat.

Ulti

Vasárnap Kerkabarabáson a Lesz Vigasz Presszóban 14 órai kezdettel ultiversenyt tartanak, melyre várják a kártyajáték iránt érdeklődőket.

Kerkai-emlékév

Csesztregen vasárnap a 8.30 órakor kezdődő szentmisén lesz a Kerkai 120 Emlékév megnyitója. Szentmisét celebrál Márfi Gyula nyugalmazott érsek, az emlékévet Vigh László, a térség országgyűlési képviselője nyitja meg. A szentmise után Márfi Gyula az Istenkeresés útjain című könyvét mutatja be a Kerkai Házban, illetve kötetlen beszélgetésre lesz mód.

Népfőiskolai előadás

Zalatárnokon, a helyi IKSZT-ben pénteken 17.30 órakor dr. Tolvaj-Gergő Győző Dr. Karikó Katalin munkásságának ismertetése című előadásával veszi kezdetét az idei Kelemen Imre Népfőiskola programsorozata.

A magyar kultúra napja

Zalakaroson, a Móra Ferenc Általános Iskolában pénteken 17 órakor tartják a magyar kultúra napja tiszteletére szervezett gálát. Köszöntőt Novák Ferenc polgármester mond, a műsorban a Búzavirág és a Gyöngyvirág csoport, a Rügyecske tánccsoport, a Bottal-fogó táncegyüttes, a Zöld Ág táncegyüttes, a Dalárda vegyeskar, a Zalakarosi Női Kar, valamint a Karos fúvósegyüttes működik közre.

Humorest

Nagykanizsán, a Medgyaszay Házban pénteken 19 órától Aradi Tibor és Varga Ferenc József, a Showder Klub és a Rádiókabaré humoristái mutatják be Ide is jövünk többet című műsorukat.

Zalai disznóvágás

Zalakaroson, a Karos Korzón szombaton 8 órától Zalai disznóvágás címmel tartanak gasztro show-műsort, amely során nemcsak a hagyományos disznóvágás folyamatait mutatják be, de ételkóstoló is társul a programhoz: disznótoros finomságokkal, illetve kemencében sült kovászos kenyérrel kínálják a vendégeket. Emellett bemutatják a zalai dödöllét, és lesz kolbásztöltő verseny is.

Borkóstoló Dél-Zalában

Becsehelyen, a faluházban szombaton 14 órakor tartják a Borbarangolás a történelmi Dél-Zalában elnevezésű gasztro-kulturális programot, amelyen a térség legjobb borait kóstolhatják meg a jelenlévők.

Ökumenikus istentisztelet

Pusztaszentlászlón, az evangélikus gyülekezeti teremben vasárnap 11 órakor tartanak ökumenikus istentiszteletet. Igét Hodánics Bíró Tünde református lelkipásztor hirdet, a liturgiában Sághegyi Gellért katolikus plébános szolgál.

Téli túra az Őrségben

Bajánsenyéről, a faluközpontból indul szombaton 9.30 órakor az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 13,5 kilométeres bakancsos túrája, amely során az Őrség szőlőtermő vidékeit járják be a résztvevők.

Holokauszt az irodalmi művekben

Lendván, a városi könyvtárban pénteken 18 órakor a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából Boris Hajdinjak, a maribori Zsidó Kulturális Örökségközpont igazgatója tart előadást A muravidéki zsidók sorsa Primo Levi, Elie Wiesel és Kertész Imre regényeiben címmel.

Tollfosztás, tökmagköpesztés

Szerdahelyen, a muravidéki település faluotthonában pénteken 18 órakor a téli falusi-paraszti munkafolyamatokat, a tollfosztást és tökmagköpesztést felidéző hagyományőrző estet tartanak.

Megzenésített versek

Dobronakon, a muravidéki település művelődési házában szombaton 18.30 órakor Dobronak, szívem mélyén hordalak címmel előadói estet tartanak. Cár Jenő megzenésített verseit mutatja be a Kis-Hétrét együttes, a Dobronaki Nótázók, valamint Kolosa Tanja énekes. A programhoz társuló kiállítást is megnyitják, melyen az idei Zala György-életműdíjas Göntér Endre képzőművész legújabb alkotásai lesznek láthatóak.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban pénteken 20 órától a 25 éves jubileumát ünneplő Ismerős Arcok zenekar tartja idei első klubkoncertjét. Az Angels Clubban szombaton Silverman zenél. A Mimosa Lounge szombaton este csajos bulit tart. A Mama Africa szintén szombat esti partijának Borsha lesz a rezidens lemezlovasa.

Nagykanizsán, a Cukker Művek Kávéház péntek esti partijához a Triád Kombó szolgáltatja a zenét. A Medgyaszay Házban szombaton 18.30 órától a helyi Your Last Steps tartja tíz éves születésnapi koncertjét. A program vendégei a Pennhurst és a Tiansen lesznek. A Kanizsa Clubban szombaton Cooky és Krasznai lép fel.

Keszthelyen, a No.1 Szalonban szombaton négy lemezlovas, Newl, Szeifert, Fisher és Major keveri a zenét.

Zalakaroson, a MenDan Hotelben kétnapos pótszilvesztert tartanak a hét végén. Pénteken Krisz Rudi, míg szombaton Peter Sramek lesz a program sztárvendége.