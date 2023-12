A megjelent vendégeket, dr. Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója köszöntötte, aki méltatta az egyesülettel közös szakmai munkát, mely hosszú évek óta összeköti a feleket.

- A pedagógusok számára a küldetéstudat nagyon fontos - mondta köszöntő beszédében, Gábris Jácint az OKISB elnöke. - A modern kor vívmányai lassan bekúsznak a hétköznapjainkba. Ilyenkor látjuk azt, hogy az értő olvasás milyen fontos lenne a fiatalság számára. Az újra kiadott olvasókönyv hiánypótló kiadvány, mely ráirányítja a figyelmet az egykori pedagógiai módszerekre, amiből felnőttek és gyermekek egyaránt sokat tanulhatnak.

Majd Dénes Sándor kiskanizsai önkormányzati képviselő mutatta be a kötetet. Kiemelte: a Betűvetés – Hangutánzó ÁBC katholikus elemi iskolák számára című 1927-ben megjelent tankönyv reprint kiadását tavaly mutatta be az Együtt Kiskanizsáért Egyesület. Most pedig itt a következő, ami már a második osztályosoknak szól.

- Ebben az időszakban a diákok olvasást, írást, számtant, testnevelést, hit- és erkölcstant tanultak - folytatta. - Ez az olvasókönyv a Juhász család mindennapjaiba enged betekintést az olvasónak, Pista és Juliska a gyermekeik. Paraszti család, akik mezőgazdaságból, állatgondozásból és kertészkedésből élnek. A szülők mellett kulcsfigura a tanító, aki a kötelező tantárgyak mellett az életben rájuk váró kihívásokra, bölcsességekre és szeretetre is okítja a tanítványait.

Az egyesület elnöke, Horváth Jánosné kiemelte: amikor évekkel ezelőtt az iskolatörténetet a múzeummal közösen elkezdték kutatni, akkor értesült arról, hogy léteznek több mint 110 éves könyvek különféle kiskanizsai családoknál. Az idő azonban nyomot hagyott a köteteken.

- Ezért eldöntöttük, hogy ezeket kiadjuk újra - mesélte. - Mert olyan ismereteket tartalmaznak ezek a mondókák, négy-öt perces versek és énekek, melyek ma is időszerűek lehetnek a 3 és 10 éves gyermekek számára. A családok nagy hasznát vennék a könyvnek mintegy kiegészítő olvasmányként, ugyanis szép magyar nyelven szól a fiatalokhoz. Például a kisgyerekek szintjén magyarázza el, hogy mit jelent az elolvad és a feloldódik szavak közötti különbség.

A kötet az egyesületnél megvásárolható, s Horváth Jánosné elárulta, már egy újabb reprint kiadáson is dolgoznak.