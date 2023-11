Ezt Sipos László polgármester fogalmazta meg abból az alkalomból, hogy urnafalat adták át csütörtökön a község temetőjében.

Mint elhangzott, a korábban létesített urnafal betelt, ezért az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar falu programhoz az újabb létesítésének támogatására. Az elnyert 4,1 millió forintból helyi vállalkozó kivitelezésével valósult meg a 30 rekeszes urnafal. Hozzátette, az idő előrehaladtával a költségek nőttek, de így is sikerült az elnyert támogatás keretein belül maradni.

Sipos László szólt arról is, hogy megújult a temető nyilvántartása, ami az internetről is elérhető az önkormányzat honlapján megtalálható linken keresztül. A bárki által elérhető oldal egyszerűvé teszi az elhunytak sírhelyének megkeresését.

A közösség hozzáállását jelzi a temető gondozottsága, ami az elődök tiszteletéről is árulkodik. Ezt Vigh László országgyűlési képviselő fogalmazta meg az átadáson. Mint mondta, a temetkezési szokások megváltozásával nőtt meg az igény az urnák elhelyezésére, mert napjainkban a hagyományosnak tekinthető koporsós temetés jelentősen visszaszorult. Ez a városok után a falvakban is jellemzővé vált. Az új urnafal méltó környezetet biztosít ehhez. Szavait követően Szalai Attila plébános áldotta meg az elhunytak hamvainak végső nyughelyéül szolgáló urnafalat.