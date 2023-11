Szent Mártonra emlékeztek a balatoni térség számos településén, köztük Keszthelyen

A Nyugat-Balaton számos településén megünnepelték Szent Márton napját. A programokon a látogatók már újborral is koccinthattak. Keszthelyen a Festetics-kastély parkjában kezdődött az immáron tizenkettedik alkalommal megszervezett program. A mécsesekkel megvilágított kertben dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend elnök-nagymestere emlékeztetett: a Vas vármegyéből származó Szent Márton 1700 évvel ezelőtt élt, s a katonai szolgálat után a papi hivatást választotta, életét a szolgálatra és a rászorulók segítésére téve fel. Ezt követően Mezei András, a Kármel plébánosa és Zichy Emőke református lelkipásztor megáldotta a Szent Márton-fát, illetve a hajdan itt állt templom emlékhelyét, majd a résztvevők apró lámpásokkal a kezükben a Fő térre vonultak, ahol Manninger Jenő polgármester arra hívta fel a figyelmet, a régióhoz kötődő szent a szerénység, a nagylelkűség és a jó cselekedet jelképe, és ezen erények napjainkban is fontosak. A Kármel plébánosa ezután megáldotta az újbort, majd a kulturális műsort követően szeretetvendégség várta a résztvevőket. A „szomszédvárban”, Hévízen a szombat esti szentmise után a hittanos fiatalok misztériumjátékot mutattak be a franciaországi Tours harmadik püspökéről, a szegények patrónusáról, aki Pannonia provinciában született. Ezután lampionos séta indult a Szentlélek-templomtól a belváros utcáin át, amit agapé követett a plébánia udvarán.