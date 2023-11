A tilalom november 2-án, reggel hat órakor lépett életbe, s várhatóan 10-14 napig tart, lejártáról a későbbiekben dönt az egyesület vezetősége. A halállomány védelme érdekében további intézkedést is hoztak, így kormorán-riasztási kérelmet nyújtottak be az illetékes hatóságoknak.

A telepítés az éves halgazdálkodási programmal összhangban zajlott le. Kelemen Csaba elnök arról számolt be lapunknak, hogy a halasítás során mintegy 25 mázsa háromnyaras, azaz fogható méretű, illetve 500 kilogramm kétnyaras pontyot tettek a vízbe. Emellett 250 méretű keszeggel is bővítették az állományt, egyrészt a horgászok igényeinek kiszolgálása érdekében, másrészt az utóbbiak a vízben lévő ragadozók – például a tavasszal telepített, s azóta 15-25 centiméteresre fejlődött csukaivadékok – számára takarmányhalként is szolgálnak.

A kustánszegi tavon az elmúlt hét végén zárult az éjszakai horgászatot lehetővé tévő programsorozat, Kelemen Csaba szerint ez az egyik legkedveltebb kezdeményezése az egyesületnek, a pecások közül ugyanis évről évre egyre többen használják ki ezt a lehetőséget. Az idei utolsó „éjszakás hétvégén” is voltak szép fogások, ezúttal Fülöp Emil horgásztársukat ajándékozta meg szép halakkal a tó.

A Göcsej Horgász Egyesület ez évben is – harmadik alkalommal – megrendezi Mikulás Kupa elnevezésű versenyét, ám a két évvel ezelőtti sikertelen első próbálkozás tapasztalatai alapján annak időpontját most is korábbra teszik, november 25-én várják a kihívásokra vágyó horgásztársakat. A verseny előkészületei érdekében, valamint az idei szezon zárásaként november 11-én közösségi környezetvédelmi munkát is végeznek Kustánszegen, a növényzetet teszik rendbe és felszedik a tóba telepített süllőfészkeket is.