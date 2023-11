– Egy vállalkozónak köszönhetően, több egyeztetést követően sikerült elérnünk, hogy ebben a városrészen is továbbra is biztosítva legyen a postai szolgáltatás – mondta Balogh László. – A közgyűlés elé tárt előterjesztésemben a négy bezárt posta közül legalább egyet szerettem volna megtartani. A Fidesz-frakcióval egyetértésben a kiskanizsaira gondoltunk elsősorban, mert ennek a városrésznek a legnagyobb a vonzáskörzete. Viszont a várost vezető ÉVE-frakció nem támogatta ezt az elképzelést, ők inkább a palini városrészt favorizálták. Ráadásul olyan pénzügyi konstrukcióval, amiről eleve tudták, hogy a posta vezetése nem fogadja el. Így aztán négy kisposta nélkül maradt Kanizsa, de közben folyamatosak voltak az egyeztetések a háttérben. Tárgyaltam a Posta vezetőségével, de dr. Fónagy János miniszterhelyettessel is. Egy új partneri program keretében egy, a szakmában tapasztalt vállalkozó segítségével újra itt van Kiskanizsán a posta. A bajcsaiakkal együtt közel 7 ezer embernek, köztük sok idősnek van szüksége erre a klasszikus formára is. A rosszakarókkal nem foglalkozom, mi megtettünk mindent, s az első napi forgalmat látva a kiskanizsaiak díjazzák a megnyitást.

Cseresnyés Péter szintén örült annak, hogy Balogh László polgármester munkájának és a tapasztalt vállalkozónak köszönhetően kinyithatott a postafiók.

– A közgyűlési többség támadása ellenére sikerült ezt a fiókot kinyitni, hiszen ők nem ezt támogatták – folytatta. – Nem gondoltak a kiskanizsaiakra, talán kimondottan csak akadékoskodtak. Azt lehet mondani, hogy a polgármesternek, a vállalkozónak és a Posta hozzáállásának köszönhetően sikerült egy jelentős eredményt elérni.

Tóth Nándor ugyancsak boldogan vette tudomásul, hogy a városrészben megnyitott a posta, hiszen ez a bajcsaiak és az átmenő forgalom miatt is lényeges lépés volt. Szerinte jól megközelíthető, ráadásul a központban van közel a buszmegállóhoz. Hasonlóan gondolkozott Dénes Sándor is, aki szerint itt lenne az ideje annak, hogy ezt a kiskanizsai épületet felújítsa az önkormányzat.

– Hosszú előkészületet követően, Balogh László polgármesterrel folytatott több egyeztetés eredményeként megnyitottunk – mondta Szilágyi Zoltánné vállalkozó. – Köszönöm a polgármesternek, hogy az ügy mögé állt, illetve Cseresnyés Péter képviselőnek is, aki a háttérben nyújtott támogató segítséget.