De ki is volt az itt nyugvó Mari grófnő? Könyves Gábor, Söjtör polgármestere Béres Katalin, a Göcseji Múzeum főmuzeológusának kutatásaiból idézte fel alakját. A fokozatosan eladósodó tolnai Festetics-család az 1847-48-as években költözött Söjtörre, amit az 1839-ben született Festetics Mária mindig is a szülőhelyének tekintett. Mária naplóiban szívesen emlékszik vissza gyermekéveire, és Deák Ferencre, aki a nyári időszakot mindig a szomszédos településen töltötte. A haza bölcse is szívesen fogadta a környék egyetlen arisztokrata származású fiatal hölgyét, mert felismerte éles eszét és megfigyelőképességét. Mária Klotild főhercegnő udvarhölgye lett először, akitől maga Erzsébet kérte ki, mert annyi jót hallott felőle. Festetics Mária vonakodott elfogadni az ajánlatot, mert sok negatív pletyka keringett akkoriban a királynéról. Deák Ferenc és gróf Andrássy Gyula rábeszélésére vállalta a pozíciót. 1871 decemberétől Erzsébet királyné 1898-ban bekövetkezett tragikus haláláig állt szolgálatában, akinek nem csupán udvarhölgye, de bizalmasa is volt.

Festetics Mária ezt követően visszatér Söjtörre. Visszaszerzi a családi vagyont, gazdálkodik és jótékonykodik. 1903-ban Deák Ferenc születésének 100. évfordulójára szervezett megemlékezés egyik főszereplője. 1923-ban hal meg 83 éves korában, és vagyonát akarata szerint jótékony célokra fordítják.

Sághegyi Gellért plébános és Könyves Gábor polgármester a sírkert felszentelésekor

Fotó: Antal Lívia

– A jelenkor úgy tudja megköszönni Mari grófnő jótékonykodását, hogy méltóképpen rendbe teszi a családi sírkertet – emelte ki Könyves Gábor polgármester. – A rekonstrukcióban kezdeményező és támogató szerepet vállalt Buza Péter, helyi kötődésű történész. A Söjtör című könyv írója a sírkert előtt álló Festetics Mária tablóállványt is felajánlotta a településnek. Az önkormányzat dolgozói tisztították meg a sírkert környezetét, majd Tüske Attila egyéni vállalkozó bontotta el a régi téglaalapot és öntött helyére új betonalapot. Bankó István helyi vállalkozó restaurálta a sírtáblákat, illetve az itt nyugvó öt családtag nevével elkészített egy új táblát az önkormányzat önerős beruházásában. A sírkert eredeti vaskerítésének helyreállítása reményeik szerint pályázati forrásból valósulhat meg a közeljövőben.

A megemlékezésen Sághegyi Gellért plébános, Söjtör díszpolgára áldotta meg a felújított Festetics-sírkertet, valamint az urnafalat, amit az önkormányzat szintén önerőből létesített a ravatalozó épületének szomszédságában.