A nemzeti gyásznapon

Az 1956-os forradalom leverésének 67. évfordulóján városi megemlékezést tartanak szombaton 11 órakor Zalaegerszegen, az Ady utcai 56-os emlékműnél. Stárics Roland, a Zala Vármegyei 56-os Hagyományőrző Egyesület elnöke mond köszöntőt, majd Bali Zoltán alpolgármester beszédet. Ezt megelőzően, 10.15-kor megkoszorúzzák a Mártírok útján Závodszky Istvánnak, a Zala Megyei Nemzetőrség parancsnokának emléktábláját. Keszthelyen szombaton 16 órától emlékeznek a forradalom vérbe fojtására. A Szent Miklós temetőben álló kopjafánál Varga Sz. Gábor, a Vajda-gimnázium direktora mond ünnepi beszédet, majd 18 órától engesztelő szentmisét mutatnak be ’56 áldozataiért a Magyarok Nagyasszonya-templomban.

Múzeumi mesedélután

Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeumban szombaton 14 órától mesedélutánra várják az érdeklődőket. Játékos próbatételekkel juthatnak el a mesék a kalandos világába kicsik és nagyok. Az ügyes kezű résztvevők elkészíthetik saját sárkányfejdíszüket, és kiderül, ki ismeri legjobban a mesék világát.

A káposztasavanyításról

Zalaegerszegen, az Apáczai művelődési központban szombaton 9 órától a káposztasavanyítás fortélyait lehet elsajátítani. Azt kérik a délig tartó ingyenes program szervezői, hogy az érdeklődők a hozzávalókkal – káposzta, savanyító edény, éles kés vagy káposztagyalu, valamint fűszerek, például só, bors, babérlevél, köménymag, paprika, birsalma – felszerelkezve érkezzenek, a tudást pedig helyben kapják meg Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete tagjainak is köszönhetően.

Érembörze és kiállítás

Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban vasárnap 8 órától rendezi meg a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének helyi csoportja a hagyományos érembörzéjét, aminek részeként 9 órakor Királyok, várak, fejedelmek, hadvezérek érmeken, pénzeken, bélyegeken címmel kiállítás is nyílik. A tárlatot Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója ajánlja az érdeklődők figyelmébe, köszöntőt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mond.

Az újbor ünnepe

Nagykanizsán, a miklósfai városrész Mindenki Házában szombaton 18 órától a Dr. Kotnyek István Kertbarát Kör minősítővel egybekötött Márton-napi újborünnepet tart. A rendezvényen a Téboly Banda népzenei együttes ad műsort.

A kastély kínálata

A keszthelyi Festetics-kastély gazdag programsorral készült az őszi szünetre. Vasárnapig mindennap szakmai tárlatvezetések várják a látogatókat, ezen túl szombaton 14 órától a vadászati kiállításba is hívják az érdeklődőket a Csak természetesen! című programra, s ugyancsak 14 órától alkotni is lehet a kastélyban, főként montázs és kollázs technikával.

Fotókiállítás

Keszthelyen Eszes István fotókiállítása nyílik pénteken 17 órakor a Balaton Színház Simándy termében. A tárlatot Fáth Péter fotóművész, a Magyar Természetfotó Szövetség elnöke nyitja meg, közreműködnek a Festetics György Zeneiskola magánének tanszakának növendékei.

A Cserszegi mustrája

Carolus címmel Cserszegi fűszeres mustrát tartanak szombaton 15.30 és 20 óra között a keszthelyi Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen, dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő emléke előtt tisztelegve. A program során a látogatók a környékbeli borászatok tételeit kóstolhatják meg, illetve megnézhetik a szőlészeti kiállítást, az idén megnyílt borászati látványtárat és a présgyűjteményt.

Túra a hegységben

A Keszthelyi-hegységben túrázhatnak mindazok, akik csatlakoznak a szombaton 10 órakor induló csoporthoz, amely a vonyarcvashegyi Helikon Taverna parkolójából indul. A túrát Gazda Rita vezeti.

Kreatív foglalkozás

Zalalövőn, a Salla művelődési házban pénteken 15 órától gyermekeknek tartanak őszi kézműves kreatív foglalkozást.

A százéves templomban

Zalaváron szombaton 10 órakor kezdődik a Rózsafüzér királynéja templom építésének és felszentelésének 100. évfordulójára rendezett ünnepség. Felavatják Holler Konrád korábbi plébános mellszobrát, s emlékfát is ültetnek. Az ünnepi szentmise fő celebránsa Varga László kaposvári megyés püspök lesz. Kihirdetik a százéves templom tiszteletére kiírt alkotói pályázat eredményét is.

Datolyaszilva-szüret

Becsehelyen, a szőlőhegyen szombaton 8 órától „szedd magad” jellegű datolyaszilva-szüret és hozzá kapcsolódó programok várják az érdeklődőket. A szervezők szaktanácsadással, illetve előre leszedett datolyaszilva- és kivi kóstolóval, zalai ételekkel, termelői vásárral, míg a gyerekek részére szörnykereső játékkal, játszóházzal és traktoroztatással is készülnek.

Díszmadár-kiállítás

Balatonmagyaródon e hét végén rendezik meg a XII. Galamb, Díszmadár és Aprójószág Kiállítást, amit szombaton 9 és 18, vasárnap 9 és 15 óra között tekinthetnek meg az érdeklődők a művelődési házban.

Szépkorúak köszöntése

Kerkaszentkirályon a természetházban szombaton 14 órai kezdettel rendezik meg a helyi szépkorúak ünnepét. Vaspörben ugyancsak szombaton, 16 órától tartanak hasonló rendezvényt.

Márton-napi gyalogtúra

Völgyifaluból, a muravidéki település faluotthonától indul szombaton 15 órakor az a Márton-napi gyalogtúra, amely során a környező szőlőbirtokokat és helyi pincéket járják végig a résztvevők.

Málénap

Gyertyánosban, a muravidéki település faluotthonában szombaton 16.30 órai kezdettel rendezik meg a hagyományos málénapot, amely során a Muravidék legjobb máléit is megválasztják. Emellett hagyományőrző és kulturális programok várják még az érdeklődőket.

Zarándoklat a fehér barátok emlékére

Iharosról, a községháza udvaráról indul szombaton 8.20 -kor az a gyalogos zarándoklat, amit a fehér barátok emlékére szerveznek. A résztvevőket 8.40-kor a pogányszentpéteri pálos emlékhelynél Flinger Tamás polgármester köszönti, majd bemutatják az egykori Szent Péter és Pál kolostor köveit. A zarándoklat 9.10-kor indul a pogányszentpéteri temetőtől, majd 12 órakor az iharosi templomromnál ér véget, ahol szabadtéri szentmisét is tartanak. Ezt kulturális és hagyományőrző programok követik.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban pénteken 19 órakor Gergely Róbert mutatja be A trubadúr című születésnapi koncertjét. A Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban szombaton 20.30-kor Fenyő Miklós mutatja be koncertshowját, amelynek felvezetéséhez DJ Dominique szolgáltat zenét. Az Angels Clubban szombaton Andrewboy, Steve Judge és Silverman keveri a zenét. A Mama Africában szombaton DJ Shepherd lesz a hangulatfelelős. Nagykanizsán, a Honvéd Kaszinóban szombaton 18 órától a Fyx együttes ötvenéves jubileumi rock-koncertjét rendezik meg. A programban Dobos László és Bali Miklós énekes-gitárosok is közreműködnek. A Kanizsa Clubban szombaton DJ Szunyog áll a lemezjátszók mögé. Zalakaroson, a MenDan Hotelben szombaton az Irigy Hónaljmirigy lesz a sztárvendég. Söjtörön, a Dance Clubban szombaton a Delta bulizenekar játszik, a műsorban Kaczor Feri, valamint a DJ Szatmári feat. Szakos Andi projekt is közreműködik.