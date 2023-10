Jó ütemben halad a keszthelyi Kiskastély óvoda építése

Jól haladnak a jövő ősszel megnyíló keszthelyi Kiskastély óvoda építési munkálatai. A veszprémi érsekség mintegy hárommilliárd forintot fordít az épület s a környezet megújítására. A leromlott állagú, évek óta nem használt Kiskastélyt a kormány és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia óvodafejlesztési programjának részeként újítják fel, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. Az épületben nevelőtestületi és titkársági irodák, foglalkoztatók, illetve torna- és sószoba is létesül. Az újonnan épülő szárnyban pedig négy csoportszoba kap helyet, ezek mindegyike kertkapcsolattal rendelkezik majd. A Kiskastély óvoda a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola tagintézményeként működik jövő ősztől, mostanra minden szükséges bontási munkával végeztek a kivitelezők, karácsonyra pedig szeretnék elérni a szerkezetkész állapotot, fogalmazott dr. Udvardy György veszprémi érsek a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Dr. Udvardy György arról is beszélt, a várossal egyeztetve, tudatosan esett a választásuk erre a műemléki épületre, amely ezzel a beruházással funkciót kap s megújul. Kiemelte: a főegyházmegyében minden szülő számára szeretnék biztosítani annak lehetőségét, hogy az érsekség intézményeiben, elérhető távolságon belül gyermekük katolikus nevelésére nyíljon mód. Ebben, itt a Keszthelyen szolgáló atyák is közreműködnek majd. Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a fizikai megújulás mellett fontos a tartalom is, amely a közösséget erősíti.

Az új pedagógus életpályáról tartottak szakmai fórumot Nagykanizsán

A Nemzeti Pedagógus Kar Óvodai Tagozata szakmai fórumot tartott óvodapedagógusoknak a Halis-könyvtárban. Dr. Kozák András, a kar jogi szakértője a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényről tájékoztatta a publikumot. Az eseményen Dr. Némethné Kovács Edit, a Nemzeti Pedagógus Kar Óvodai Tagozatának elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: fontosnak tartja, hogy az idén nyáron megjelent pedagógusok új életpálya törvényével kapcsolatban az óvodapedagógusok és óvodavezetők hiteles, pontos információkkal gazdagodjanak. Az új törvénytervezet jól átlátható struktúra, ha elmélyednek benne az érintettek, akkor jó támasza lesz az intézményvezetőnek. A szakmai fórum célja, hogy az óvodákban dolgozó intézményvezetők értsék, melyek azok az új feladatok, kihívások, amik a törvény jövő év január 1-jei hatályba lépésekor érdekesek lehetnek, mondta dr. Kozák András. Jelenleg a szakmai gyakorlattal töltött idő és a minősítésen elért eredmények alapján egy igen merev, az előrelépést, a fizetési többletet rövidtávon nem megengedő bértábla rendszer működik. A legfontosabb célkitűzése az új törvényi szabályozásnak az, hogy a pedagógusok illetménye az elvégzett teljesítményhez igazodjon. Azzal, hogy a teljesítménytöbblet minőségi értékelése rugalmasabb keretek között, nem olyan hosszú időtávlatokban, objektív jogszabályban meghatározott kritériumok mentén és az intézménymenedzsment döntése alapján kerül meghatározásra.

November elsejétől változik a háziorvosi ügyeleti rendszer Zalaegerszegen

November elsejétől az Országos Mentőszolgálat látja el az ügyeleti rendszert Zala vármegyében, így a vármegyeszékhelyen is. A közelmúltban a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény működésének változásairól Ladányi Ibolya intézményvezető beszélt a sajtó munkatársainak. Az ügyeleti ellátás megszervezését és folyamatos biztosítását integrált kistérségi, azaz központi orvosi ügyeleti rendszer működtetésével Zalaegerszegen kívül további 78 településen látták el. Ez közel százezer embert jelentett, mondta a vezető. A sajtótájékoztatón elhangzott, az OMSZ azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz mint tulajdonoshoz, hogy az ügyelet működtetése érdekében a Botfy utca 1. szám alatti ingatlant ingyenesen használhassák, s kérték a feladatok elvégzéséhez a szükséges eszközök ingyenes használatba adását is. A betegek tehát továbbra is a Botfy utcai ügyeletet kereshetik majd fel. A változás 11 főt érint a következők szerint: az OMSZ három gépkocsivezető kivételével mindenkit szeretne foglalkoztatni. Az érintettek közül öt asszisztens, egy gépkocsivezető és a takarítónő írásban jelezte, hogy elfogadja az ajánlatot. Egy asszisztens háziorvosi praxisban folytatja munkáját. A három gépkocsivezetőt önkormányzati intézményeknél próbálják foglalkoztatni, tájékoztatott Ladányi Ibolya.

Átadták az idei Kalliopé-díjat Zalaegerszegen

A zalaegerszegi születésű, 33 éve Párizsban élő Jutteau-Csősz Katalin egyetemi tanár, történész által az édesapja, Csősz József magyar–történelem szakos tanár (1938–2019) emlékére alapított Kalliopé-díjat - immár negyedik alkalommal - adták át a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A díj alapítója azokat a zalaegerszegi irodalomtanárokat kívánja elismerni, akik édesapjához hasonló elhivatottsággal, a tanórák keretein túl is tanítják, nevelik a rájuk bízott nemzedékeket. A díjat a nyugdíjas pedagógusok klubja felkérésére háromtagú kuratórium ítéli oda. A klub vezetője, Iványi Ildikó ismertette a 2023-as kitüntetett életútját, majd Jutteau-Csősz Katalin adta át az elismerést Pesti Lászlónénak, aki az Eötvös-iskola nyugalmazott magyar-könyvtár szakos tanára, s akit két fiatal pályatársa, mentoráltja, Horváthné Balogh Mária és Karáth Anita is köszöntött ebből az alkalomból. Pesti Lászlóné Terike az iskolai és városi ünnepi rendezvények, az Eötvös-napok több évtizedig vállalt szervezéséért a tantestülettel együtt és személyesen is átvehette a Zalaegerszegért-díjat a 2010-es években. Tanítványai a kertvárosi templomban passiójátékot adtak elő, manapság pedig a Mária Rádió műsorának szerkesztésében is részt vesz. A díjazott volt iskolájának, a kollégáinak és a díj gondnokainak mondott köszönetet az elismerésért.