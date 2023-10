A Szent Család tiszteletére emelt tófej-lórántházi templomot a térség egyik tekintélyes családjának utolsó sarja, Séllyey Teréz építtette. Az 1863-ban született nemesi származású hölgy vagyonából az ősei, illetve különösen szeretett testvére, Pál emlékére szeretett volna birtokuk, Lórántháza mellett maradandót alkotni. A főegyházmegyei hatósággal egyetértésben alapítványt hozott létre, így kezdett bele a templom építtetésébe.

A barokk stílusú templomoktól eltérő küllemű épület alapkövét 1933 júliusában, ünnepi szentmise keretében helyezték el. A szertartást a később Mindszenty József bíborosként ismertté vált Pehm József vezette, aki akkor zalaegerszegi apátplébánosként szolgált. A ceremóniát követően – a helyi lakosság összefogásának is köszönhetően – gyorsan haladtak a további munkálatok, így a templom még ugyanazon év október 15-re elkészült, míg felszentelését Krisztus Király ünnepére, október 29-re tűzték ki. Ez utóbbi szertartást már Mikes János szombathelyi megyéspüspök végezte, aki a hívek kérését meghallgatva lelkészséget is létrehozott Tófejen, amely 1996-ig maradt önálló. A templom felszentelésének másnapján pedig dr. Klemm Kálmán személyében lelkész is került a faluba.

1933 és 1996 között 11 lelkész látta el a hívek szolgálatát a településen, utoljára a jelenlegi bagodi plébános, Farkas László. 1996 és 1998 között Söjtör plébánosa, Sághegyi Gellért látta el oldallagosan a hitéleti feladatokat, majd a tófeji lelkészség a gutorföldei Szent István király plébánia fíliája lett, amelynek plébánosa 1998-tól Horváth István Sándor lett, majd tőle 2002-ben a jelenleg is itt szolgáló Bognár István vette át a plébánia vezetését.