A Melinda Kupa hetedik, azaz záró fordulóját szombaton rendezték a dél-zalai városban. A versenyen öt csapat vett részt, a szabályzat értelmében ugyanis a bajnoki sorozatban indulóknak nem kötelező minden egyes helyszínen jelen lenniük, de ahhoz, hogy pontversenynek részesei lehessenek, legalább három fordulót teljesíteniük kell.

- A Melinda Kupa a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség, a CTIF szabályzata alapján zajló versenysorozat – mondta Kovács Tibor, a házigazda Letenyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke. – Tűzoltóversenyek voltak a korábbi években is, a Melinda Kupát azonban második éve szervezzük meg hat egyesület, köztük egy zalai, a Letenyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület aktív közreműködésével, de az egyesületek, ahogy mi is tesszük, akár több csapatot is indíthatnak. Minden évben hét futamunk van, ezeket havi rendszerességgel, s minden alkalommal más helyszínen rendezzük meg. A bajnokság végeredményét az egyes futamok eredményei adják ki, azaz a versenysorozatban legtöbb pontot elért csapat őrizheti egy esztendőn keresztül a vándorkupát.

Kovács Tibor azt is hozzátette: a versenysorozat célja, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek számára biztosítsák az utánpótlást, játékos módon az önkéntes segítségnyújtás felé tereljék a gyerekeket. A sok évtizedes tapasztalatuk ugyanis az, hogy akik egészen fiatalon megismerik, megszokják, valamint meg is kedvelik ezt a tevékenységet, s részeseivé válnak egy összetartó közösségnek, azok felnőttként is aktív, hasznos tagjai lesznek lakókörnyezetüknek, adott esetben például a helyi önkéntes tűzoltó egyesületeknek is.