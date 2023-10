Nemcsak az utasok száma, a kerékpárosok száma is magasabb volt október elejéig, sőt a Kajla útlevéllel utazó kisgyermekek száma is tizedével nőtt. A menetrendi személyhajózási szezon október 23-i hétvégén zárul, azonban a kompok továbbra is, az év minden napján közlekednek majd.

Fontos szerepe volt a kompoknak abban, hogy a BAHART a tavalyihoz képest több mint egy héttel korábban jegyezhette a kétmillió utast, hiszen az utasforgalom jelentős részét, 65%-át ezek a közlekedési eszközök adják. Idén eddig összesen 1,3 millió utast szállítottak, tavalyhoz képest 10 ezerrel többen vették igénybe a szolgáltatást. A szállított gépjárművek száma meghaladta a 400 ezret, a kerékpároké pedig elérte a 120 ezer darabot, amely 12%-os növekedést jelent. Emellett a személyhajók forgalma szintúgy emelkedett október elejéig, az előző évnél 19 ezerrel többen léptek a fedélzetükre. Továbbá a menetrendi hajók utazóközönsége is nőtt, 14 ezerrel több utas vízi közlekedését segítették 2022-höz képest.

Az adatok szerint a családok szívesen hajóztak a Balatonon: közel 6000 Kajla útlevéllel utazó gyermek kirándult a magyar tengeren a BAHART hajók fedélzetén október elejéig, közel 10%-kal több, mint tavaly. A legnépszerűbb útvonalak továbbra is a Siófok – Balatonfüred – Tihany, valamint a Fonyód – Badacsony közötti távok voltak. A programhajókat 30 ezren vették igénybe, a rendezvényhajókon pedig 12 ezer fő utazott idén. Az utasszámmal együtt növekedett a jegy.bahart.hu-nak, a BAHART online jegyértékesítő felületének a népszerűsége. A 2022-es 51 ezer online vásárlóhoz képest idén 68 ezren váltottak digitális jegyet.

Ugyan október 23-án kifutnak az idei utolsó menetrend szerinti személyhajók, a BAHART hétvégi járatai és az egyedi hajó programok továbbra is várják az utazókat. A kompok pedig az év minden napján közlekednek.

Sétahajó járatok indulnak a Szigligeti Süllőfesztivál helyszínéről, valamint menetrendi hajójáratok is közlekednek Fonyód – Badacsony – Szigliget útvonalon október 21-én és 22-én. A Halloween gyerekhajók Balatonfüredről és Siófokról futnak ki október végén. A korábbi évekhez képest újdonság, hogy az őszi szünetben extra sétahajó járatok indulnak a két településről. A tihanyi XXI. Gardália Napokon nézőhajó is közlekedik, míg december 2-án Mikulás hajókkal utazhatnak az érdeklődők Balatonfüreden és Siófokon.

További képekért látogass le a likebalaton.hu-ra.