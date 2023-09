Az egykor önálló település, az 1969 óta a megyeszékhelyhez tartozó Ságod községben megtartott Mária-napi búcsúk szokását elevenítették fel 2013-ban, és azóta koronavírus-járvány idejét nem számítva rendre meg is tartják.

Ez történt a hétvégén is, számolt be érdeklődésünkre az eseményekről Németh Gábor, a településrész önkormányzati képviselője. Szombaton délelőtt hat helyi csapattal tekeversenyt tartottak, délután pedig örömfőzésre, beszélgetésre gyűltek össze nyolc bogrács körül a Fenyő presszó előtti téren. A vendéglátóhely tulajdonosa, és egyben a településrészi önkormányzat tagja, Molnár Lajos, aki a kezdetek óta az esemény főszervezője is, azt mondta, a hagyományőrzés volt a céljuk, hogy a Mária-nappal a falusi búcsúkra jellemző utcai forgatag hangulatát visszahozzák.

Ezzel találkozhatott is, aki vasárnap délután ellátogatott a Martinovics, Ságodi utca találkozásnál felállított színpadhoz, sátrakhoz.

A rendezvényen a résztvevőket köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester is. Mint beszédében kiemelte, a megyeszékhely városrészei, az egykor önálló községek őrzik hagyományaikat, ami példaértékű. Ezek sorába tartozik, Ságod is, amely az elmúlt évszázadokban többször töltött be fontos szerepet. Szólt arról is, Ságod neve 1336-ban tűnt fel először az okiratokban, az évszázadok eseményeinek sorából pedig kiemelendő az, ami még a város krónikájába is bekerült, és még az országos sajtó is beszámolt róla. Jelesül: erdei majálist rendeztek a ságodi erdőben 1843 májusában Deák Ferenc üdvözlésére. Az ünnepen több száz ember jelenlétében 12 ágyúlövéssel köszöntötték a haza bölcsét. Az 1969-ben Zalaegerszeghez csatolt városrész ma dinamikusabban fejlődik, de megtartja hagyományait is, tette hozzá a polgármester. A vasárnapi kulturális műsor nyitányában a Csatári Pávakör adott elő nótacsokrot.