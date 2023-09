A meghívást ezúttal több mint 200 család fogadta el, a gyerekek reggel kilenc órától délután háromig játékos állomásokon mérhették össze tudásukat, ügyességüket, ezen kívül számtalan móka és szórakoztató program várta őket, mégy terápiás kutyákkal is találkozhattak. Ottjártunkkor már javában zajlottak a játékos feladatok, melyekkel a pikniket két éve támogató FICSAK (Fiatal Családok Klubja) szervezete is szolgált számukra. A szervezet Németh-Hermán Renáta elnök, és Balaicz Zoltánné társelnök a feladatok sikeres megoldásáért ajándékkal is kedveskedett az életben a többiekhez képest nehezebben induló gyerekek számára.