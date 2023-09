A tavaly október közepén kezdett munkálatok érintették a tetőszigetelést, az elektromos rendszert, az öltözőket és a vizesblokkokat, valamint kicserélték a nyílászárókat és a világítótesteket. Az Apáczai tornacsarnokának az átadását szerdán tartották meg. Ezen Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy 2014-ben indították el a városban működő nevelési, oktatási, kulturális intézmények felújításáról szóló tízéves programot, amelynek zöme megvalósult. Ehhez illeszkedik az Apáczai tornacsarnokának felújítása, amelynek támogatására az önkormányzat pályázott sikerrel, ily módon a városnak pénzébe nem került. A beruházás teljes körű lebonyolítását a műszaki tartalom meghatározásától, a kivitelező kiválasztásán át a rekonstrukció megvalósításáig a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) vállalta, amiért köszönetet mondott a polgármester. Kitért arra is, hogy kormányzati támogatásának köszönhetően az uszoda működtetése is biztosított. Ennek köszönhetően nem kellett az energiaválság idején sem bezárni, és most elindulhat az úszó nemzet program is.

Vigh László országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, fontos mindaz, ami sporthoz kapcsolódik, mert az életminőséget, az egészséget is szolgálja. Ehhez szükség van azonban a megfelelő háttérre, ezt szolgálják az elmúlt években végrehajtott infrastrukturális fejlesztések. Ennek köszönhetően hazánk már több világverseny házigazdája lehetett, részletekben már megrendeztük az olimpiát, fogalmazott.

Pitz András, a MKSZ operatív igazgatóhelyettese az átadás kapcsán felidézte, hogy 2018-ban új kézilabdapályát adtak át a városban. Szólt arról is, hogy Zalaegerszeg először 1959-ben képviseltette magát e sportágban férfi csapattal, az elmúlt évtizedekben pedig válogatott játékosok is indultak innen.

Ez a tornacsarnok nemcsak a kézilabdázókat szolgálja, hanem mindenkit, aki mozogni akar, a testét edzeni kívánja. Ezt dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára fogalmazta meg. Mostantól aki szeretné, élete részévé válhat a sport, tette hozzá.