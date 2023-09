Minderről Virágh Judit, a zalaegerszegi zsidó hitközség elnöke beszélt a közösség péntek esti ünnepe kezdetén, majd meggyújtották a gyertyákat és a ünnepi dallamok felhangzása mellett barcheszt kóstolhattak a résztvevők. (Az év megédesítése érdekében mézbe mártott kalácsféleség formája azért kerek, hogy kerek legyen az esztendő.) A hitközség kántora, Rosenfeld Dániel Imre szólaltatta meg a sófárt, aki ajándékkal is készült a közösség tagjainak. (A hagyomány szerint Ábrahám e napon helyezte oltárra fiát, Izsákot, aki helyett végül egy kost áldozott fel. E kos szarvából készült az első sófár.) A ros hásáná zalaegerszegi rendezvényén más felekezetek képviselői is megtisztelték jelenlétükkel a zalaegerszegi közösséget, Gecse Péter alpolgármester személyében a zalaegerszegi városi önkormányzat képviseltette magát és Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke is részt vett az ünnepi programon. A hitközség tagjai szombaton a Zala-partra mennek a kenyérmorzsa vízbe szórása hagyományát felélesztve, mely a bűnöktől való megszabadulást szimbolizálja. A zsidó hitélet szerint a hónap végén következik majd az önfeledt öröm ideje, a szukot, a sátoros ünnep, mely 8 napig tart, október 7-én pedig a Tóra örömünnepét tartják.