Több évtizedes, kiválóan bejáratott, népszerű programok és országos hírnév, ez jellemzi a Keresztury Dezső VMK intézményegységének, a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóháznak a munkáját. Az intézmény nyugalmazott vezetője, a Zalaegerszegért-díjas Prokné Tirner Gyöngyi nyugodt szívvel adta át szeptembertől a stafétabotot a néptáncpedagógus végzettségű, ám a rendezvény- és közösségszervezés terén is tapasztalatokat szerzett Kiss-Molnár Istvánnak, akinek munkáját Pozvai Andrea is segíti. A Zaol-podcast vendégei elárulták, hogy milyen régi és új programokkal készülnek. Beszéltek eddigi munkásságukról, a jövőbeni tervekről, valamint a hétvégi pásztorhagyományok napjáról is szót ejtettek.