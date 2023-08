A délkeleti elkerülő és a 74-es főút fejlesztése is folytatódik Nagykanizsán

A délkeleti elkerülő út közlekedési és nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, ezért az Építési és Közlekedési Minisztérium elkötelezett a fejlesztés megvalósítás mellett. Így a projekt további előkészítési feladatait a minisztérium saját hatáskörben folytatja - írta Lázár János miniszter abban a levélben, melyben Balogh László polgármestert tájékoztatta a szaktárca Nagykanizsát érintő fejlesztési szándékairól. Az önkormányzat az elmúlt években közel 55 milliárd forint felhasználásával fejlesztette Nagykanizsát és térségét, köszönhetően a kormányzati támogatásnak. Elkészült az M70-es autóút kétszer kétsávos gyorsforgalmi úttá történő fejlesztése, új ipari park került kialakításra és a Mura Program keretében az erdei kisvasút fejlesztése is megtörtént a térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében. Megépült a Kanizsa Aréna, a Mura Program keretében történő kerékpárút fejlesztés is hamarosan befejeződik. Balogh László polgármester arról is tájékoztatott, hogy a minisztérium álláspontja szerint a háborús helyzet és az elhibázott szankciós politika miatt a Modern Városok Program keretében tervezett többi beruházást - sportuszoda, a Ferences rendház felújítása, illetve a konferencia és rendezvényközpont - felül kell vizsgálni. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ezekről a fejlesztésekről le kell mondania Nagykanizsának. Cseresnyés Péter, a város országgyűlési képviselője elmondta, hogy a nagykanizsai önkormányzati baloldali képviselők a város fejlődését akadályozó, hátráltató tevékenysége ellenére a kormányzat támogatja Nagykanizsát, amit az elmúlt több mint három év is bizonyít, és bizonyítja ez a levél is.

Eredeti szépségében állítják helyre a Zrínyi gimnázium külsejét

Karácsonyra befejeződhet a Zrínyi gimnázium energetikai felújítása, a beruházás jelenlegi állásáról az intézménynél tartott bejáráson adtak tájékoztatást. Kajári Attila, a fenntartó Zalaegerszegi Tankerület igazgatója elmondta, hogy a Klebelsberg Központ által koordinált projekt az Eötvös iskola és a Zrínyi gimnázium energetikai korszerűsítését fogja össze. Az előbbit minap már átadták, míg utóbbi intézmény esetében a 677 millió forint értékű beruházás az utolsó fejezetéhez érkezett. Ez azt is jelenti, hogy a város oktatási intézményeinek többsége megújult, tette hozzá. A munkásságával a városképet is meghatározó Morandini Tamás emlékének is adózik a város azzal, hogy a gimnázium épülete megújul, mondta Böjte Sándor Zsolt, a településrész önkormányzati képviselője. A környezet nevel, ezért fontos, hogy ilyen körülmények között tanulhatnak a gyerekek, fogalmazta meg a 653 diákot fogadó gimnázium igazgatója, Schneider János. Az intézmény komplex energetikai felújításában a tornaterem homlokzati hőszigetelést kapott, a gimnázium ablakait fokozott hőszigetelésűre cserélték, a padlást is hőszigetelték, valamint energiahatékony központi fűtésrendszert építettek ki és napelemrendszert telepítenek. A várhatóan karácsonyig tartó különlegesen aprólékos kőműves munkákkal a 80-100 centiméter falvastagságú épület külső homlokzatát az eredeti állapotnak megfelelően állítják helyre, ezért hőszigetelés nem is kerül a falakra.

Ovádi Péter és Vigh László kereste fel a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhelyet

Ovádi Péter, a nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, országgyűlési képviselő és Vigh László országgyűlési képviselő kereste fel minap a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhelyet. Ovádi Péter elmondta, a kormány nemrég 550 millió forint keretösszegű pályázatot írt ki az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek számára. A 187 nyertes egyike a Bogáncs volt, amely hétmillió forinthoz jutott. Várhatóan az év végén lesz újabb pályázat, amellyel elsősorban az állatvédők működési költségeihez kíván hozzájárulni a kormányzat, mondta. A felelős állattartás népszerűsítése érdekében több programot indítottak. Ennek egyik eleme az oktatási intézmények számára meghirdetett állatvédelmi témahét, amelyhez 1300 iskola csatlakozott, és 130 ezer gyermeket sikerült bevonni a programba, amely ettől a tanévtől kéthetesre bővül. Elindult a gazdijogsi.hu oldal, ahol elektronikus tananyag található a kutyatartásról, és elérhető már a junior változata is. A több állatfajt ismertető útmutató a 12-16 év közötti fiatalokat készíti fel a felelős állattartásra. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, állatbarát nemzet a magyar, ezt bizonyítja, hogy hazánkban körülbelül egymillió kutyát tartanak, és ez nemzetközi viszonylatban is soknak számít. Legfontosabb, hogy már gyermekkortól tudatosítani kell a felelős állattartást, szögezte le, és hozzátette: az is felelős döntés, ha nem tartunk állatot, mert a megfelelő körülményeket nem tudjuk biztosítani számára.

Felújítják az Ady utcát Zalaegerszegen

Újabb belvárosi utcában kezdődött közműfelújítás Zalaegerszegen, a lezárások miatt érdemes autóval elkerülni még a környéket is a következő hetekben. Az Ady utcában két szakaszt érintenek a munkálatok, a részletekről a helyszínen tartottak tájékoztatót. Ezen Bali Zoltán alpolgármester felidézte, hogy tavaly az ivóvízhálózat rekonstrukciója történt meg az utcában. Hétfőn pedig a csapadékot és a szennyvizet elvezető rendszer átépítése kezdődött el a Kisfaludy utcától a Kazinczy térig. A csövek cseréjét követően megtörténik az utca teljes felújítása, beleértve az útburkolatot és a járdákat is. A munkálatok részeként a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem előtti teret is átépítik, mondta el Bali Zoltán. A csapadékvizet elvezető rendszer kapacitását 30 százalékkal megnövelik, a nagyobb átmérőjű, üvegszálerősítésű műanyag csövek gyorsabban tudják levezetni a vizeket. Ha ez a kapacitás se lenne elegendő, akkor a most kiépítendő tehermentesítő ágon tud majd a víz távozni. Természetesen szélsőséges esetben, extrém mennyiségű csapadékkal ez a rendszer se tud azonnal megbirkózni, tette hozzá. A közlekedést az is nehezíti, hogy a Petőfi és Kisfaludy utca közötti szakaszt lezárták az E.ON Gázhálózati Zrt. munkatársai, mert elkezdték a gázvezeték rekonstrukcióját.