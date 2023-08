Színjátszó tábor volt a Goldmark Károly Művelődési Központban

Színjátszó tábor volt Keszthelyen, a Goldmark Károly Művelődési Központban. Az első ízben meghirdetett program nagyon népszerű volt, 13 gyermek vett részt rajta. A diákok szeretnék folytatni a munkát, a színház ezért szeptemberben amatőr színjátszó csoportot indít. Horváth Krisztina gyer-mekszínjátszó-rendező kalauzolta el a résztvevőket a színház világába. A programzáró előadáson a Valahol Európában jeleneteit is láthatta a közönség, a tábor szorosan kapcsolódott a darabhoz. A Pannon Várszínházzal működtek együtt a szervezők. Csak kevés színpadi gyakorlattal rendelkeztek a gyerekek, ám ennek ellenére öt nap alatt sikerült egy előadást összeállítani, ami a táborvezetőt is meglepte. Horváth Krisztina elmondta, a gyerekek megtapasztalják a színészek által létrehozott előadás kulisszatitkait, rejtelmeit, az előadás élményét. A tábort viszonylag későn hirdették meg, ennek ellenére gyorsan betelt a program. Megfogalmazódott a gondolat, hogy szeptemberben folytatódjon a csoport munkája. A Goldmark Károly Művelődési Központ vezetése azt is elképzelhetőnek tartja, hogy később akár felnőtt színjátszó csoport is indulhat Keszthelyen.

Nem unatkozik a nagykanizsai zeneszerző

Nem unalmas a nagykanizsai Gölles Martin karnagy-zeneszerző élete. Az Új Nemzeti Kiválóság program ösztöndíjasaként nemrég jelentette meg magánkiadásban hét új kórusművét, de már új projekteken dolgozik. A kórusműveket különböző összeállítású együttesek számára írta, például vegyes karra, női karra, gyermekkarra és férfi karra – ezek részben a cappella (hangszeres kíséret nélküli) vagy zongorakíséretes művek. A darabok között találhatók egyházi és világi alkotások is, számolt be róla a zeneszerző. Az előbbiek közül különböző ünnepekre készültek az egyházi darabok: az Alilo grúz karácsonyi ének feldolgozása a zeneszerző magyar szövegével karácsonyra, az Alléluia (Alle-luja), a Surrexit Christus (Feltámadt Krisztus) húsvétra, míg a Spiritus sancti gratia (A Szentlélek kegyelme) pünkösdre készült. A nagykanizsai szerző a Bartók Rádió és a Magyar Rádió Gyermekkórusa által szervezett Petőfi 200 zeneműpályázaton is sikeresen szerepelt, ahol a zsűri a kórus számára megtanulásra és előadásra ajánlotta A pillangó című kórusművét, amelyet Petőfi költeményére írt. Július végén pedig bemutatója volt a svájci Neuchâtelben.

Küszöbön áll a Lynx gyalogsági harcjármű sorozatgyártása Zalaegerszegen

Hamarosan sorozatgyártásra állítja át a zalaegerszegi üzemét a Rheinmetall – erről a német hadiipari cég posztolt a közösségi médiában. A világviszonylatban is meghatározó társaság sok szállal kötődik a magyar gazdasághoz, nemcsak katonai célú üzemeket létesít egymás után, hanem az informatikai és telekommunikációs szektorban is megjelent. A Rheinmetall azt ígérte, a szállítások 2024-ben megkezdődnek. A Lynxek – magyar fordításban Hiúzok – beszerzése még 2020 őszére nyúlik vissza. Akkor szerződött a Honvédelmi Minisztérium a németekkel harci járművek és kapcsolódó szolgáltatások szállítására több mint kétmilliárd euró, mintegy 800 milliárd forint értékben. A projekt sarkalatos pontja, hogy 60 milliárd forintból Zalaegerszegen jött létre a gyalogsági harcjárműveket gyártó üzem, 500 új munkahelyet teremtve. A Rheinmetall más bázisokat is létrehoz Magyarországon. Jól halad a várpalotai lőszergyár építése: a gyártóépület, a raktárak, valamint az irodaépület tartószerkezetei el is készültek a 8-as főút szomszédságában. A düsseldorfi Rheinmetall AG más haditechnikai eszközt is szállít a magyar honvédségnek, ami a Hero nevű öngyilkos vagy kamikáze drón. Ezek szállítása 2024-ben kezdődik és a tervek szerint 2025-ben fejeződik be. A híradások szerint százmillió eurós nagyságrendű megállapodás született erről.

Gyalogos-átkelőhely létesült a Mérleg térnél

A gyalogosok biztonsága érdekében átkelőhelyet létesítettek a Budai Nagy Antal utcában a Mérleg térnél. A beruházásról a helyszínen tartottak tájékoztatót. A város forgalmas útvonalai közé tartozik a Budai Nagy Antal utca, amit a piac, a vásárcsarnok közelsége miatt sok gyalogos keresztez, ezért már régebben megfogalmazódott az igény az átkelés biztonságossá tételére. Erről Böjte Sándor Zsolt, a településrész önkormányzati képviselője beszélt. A közlekedési hatóság előírásainak megfelelően építették ki a gyalogosátkelőt, aminek kialakítása nettó 9 millió forintba került. Ennek során a csomópontban módosulnak a közlekedési táblák és az útburkolati jelek, valamint 30 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben, és az átkelőre figyelmeztető veszélyt jelző táblát helyeznek ki. A kellő fényerejű megvilágítás érdekében mindkét oldalon kandelábert állítottak, a járda és az út kapcsolatát pedig akadálymentesre építették át. A munkálatok júliusban két hét alatt lezajlottak, a műszaki átadást augusztus végén tartják meg. Böjte Sándor Zsolt szólt arról is, hogy kijelölt gyalogos-átkelőhelyet létesítettek a Kis utcában is, a Dózsa-iskola előtt. Ennek átadása hamarosan várható, de addig még korlátokat is telepítenek a járda szélére. Az 5,5 millió forintos beruházást a forgalom nagysága és az utcában található több intézmény tette indokolttá. Mindkét beruházást a Kovács Károly városépítő programból finanszírozták.