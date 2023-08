Búgócsiga, Gazdálkodj okosan! társasjáték, dominó, számtalan különféle autó, abakusz, Babylon kirakó és sok más múltbeli játék is része a keszthelyi gyűjtő, Horváth Csaba retró játék gyűjteményének. A múlt szép emlékeit, az 1960-as, ’70-es és ’80-as évek játékait vasárnap Kerkafalván tekinthette meg az érdeklődő közönség, akadt köztük több olyan ritkaság is, melyek már nehezen szerezhetők be.

A gyűjtő aprólékos, áttekinthető, részletekben gazdag kompozíciót tárt a látogatók elé, benne magyar, egykori csehszlovák, illetve kínai játékokkal. A kiállítás anyaga több éves gyűjtőmunka eredménye, Zalában több helyen is láthatta már a közönség.