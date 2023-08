Ráadásul úgy érzi, a Magyar Vöröskeresztnél vállalt feladataival a szó legjobb értelmében megérkezett a saját életébe is. A nagy múltú karitatív szervezet kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. Aki nem tud, nem is akar elszakadni szülőföldjétől.

Dr. Barta Ágnes Jordánia fővárosában, Ammanban

Dr. Barta Ágnes 1983-ban született Zalaegerszegen. Az érettségi előtt Svájcban is tanulhatott, ezért is nagyon hálás a szüleinek. Ez a lehetőség alapozta meg a német nyelv iránti szeretetét, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen német nyelv és irodalom szakon szerzett diplomát, ugyanitt végezte el a tanárképzést is. Harmadik diplomáját a Szegedi Tudományegyetem állíthatta ki kommunikáció szak - intézményi és nemzetközi kommunikáció szakirányról. Katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Sikeres rendvédelmi szakvizsgát és külügyi szakmai vizsgát tett. Elvégezte a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot és az Európai Bizottság által Olaszországban szervezett Uniós Polgári Védelmi Mechanizmus CMI kurzust.

A gazdag életrajzból ne hagyjuk ki, hogy a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófa- és polgári védelmi szakosztály tagja. Számos publikációja jelent meg magyar és német nyelven, hazai és nemzetközi konferenciákon szintén több alkalommal adott már elő kutatási területéhez kapcsolódóan.

Tehát képesítést igazoló oklevelekből nincs hiány.

Belgiumban

Adtak is munkalehetőséget bőséggel, mutatja a szakmai életrajz: a katasztrófavédelem állományában több mint egy évtizeden keresztül szolgált. Kezdetben a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság szóvivője volt, majd a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) Kommunikációs Szolgálatánál látott el feladatokat. Ezt követően a BM OKF Nemzetközi Főosztály főosztályvezető-helyettesévé, tűzoltó alezredessé nevezte ki a főigazgatóság vezetője. Később polgári veszélyhelyzet-tervezési szakdiplomataként szolgált Magyarország Állandó NATO Képviseletén Brüsszelben. Tavaly óta a Magyar Vöröskereszt országos kommunikációs szakmai vezetője. Doktori címét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájában szerezte meg, értekezésének fő témája az emberek tájékoztatása, felvilágosítása a veszély- és katasztrófahelyzetekkel összefüggésben. A közeljövőben az elméletet közelítené a gyakorlathoz, hiszen tudja, kevesen olvasnak tudományos disszertációt.

Munkája mellett nyelviskolában tanított németet, a nyelvek eleve közel állnak hozzá, az angol természetes, de svéd és francia nyelvterületen is tudna boldogulni. Családi hagyomány, a nővére latin és ógörög szakon is végzett.

Máltán

- Tiszteletet parancsoló az életrajz. Ennyi feladat, témakör mellett mi volt az igazi?

- Úgy érzem, a mostani. Valahogy minden utam ide vezetett, a kommunikáció mint erősség itt kapcsolódik össze a segítőkészséggel, az empátiával. A humanitárius, önkéntes segítségadás természetes része kell legyen az életünknek. Racionálisnak, de ugyanakkor érzelmesnek is tartom magam, szerintem ez ötvöződik ebben a tevékenységben.

- Akár a világ veszélyes országaiba is elmenne, gondolok itt nehéz sorsú gyerekekre, természeti katasztrófákra, terrorcselekményekkel terhelt területekre?

- Később arra is vállalkoznék, a nemzetközi terület is érdekel, a kommunikációval is lehet segíteni és jobbá tenni a világot. Az utazás pedig az életem szerves része. Idén lettem 40 éves, el is határoztam, hogy az év végéig 40 országot látogatok meg. Harmincháromnál tartok most augusztus közepén. Spórolok, gyűjtögetek, szabadságot, anyagiakat, szóval a logisztikát is ki kellett dolgoznom.

A legtávolabbi célpont eddig az Amerikai Egyesült Államok volt, a legutóbbi Málta, a jövőbeni legközelebbi Albánia, legnagyobb vágy Izland. Szeret egyedül utazni, izgalmas ismeretlen helyen feltalálni magát, tájékozódni, váratlan helyzeteket megoldani.

Másik szenvedélye a hírfogyasztás, idegen nyelvű és magyar hírforrásokat fal napi rendszerességgel.

- Néha nyomasztó is, nem?

-Lehet, ki kéne próbálni egy-egy napot nélkülük. Jordániában például egész jól elvoltam internet nélkül.

Nem elképzelhetetlen, hogy egyszer még visszatér Zalába, mondta zárásképp. Nemcsak a munkájának él, ugyanolyan fontosnak tartja a családot is.