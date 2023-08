Mindig jó érzés a tudásunkat gyarapítani, miközben másokkal is kapcsolatokat létesíthetünk. A személyiség még inkább gazdagodik, ha ezt valaki tradicionális értékekkel rendelkező környezetben, inspiráló személyek között teheti meg. Mindezt biztosította a NIT VIII. Szabadegyeteme, melyet fiatalok számára szerveztek meg Keszthelyen. Nagy volt az érdeklődés a találkozó iránt, melyre határon túlról is érkeztek résztvevők. Ők a két nap során viták, workshopok, kerekasztal-beszélgetések részesei lehettek, illetve jól ismert közéleti szereplőkkel, köztük kormányzati és önkormányzati vezetőkkel folytathattak párbeszédet. A témák között a sokakat érintő ifjúságügy, a felsőoktatási modellváltás szerepelt, de szót ejtettek a pedagógustüntetésekről is, s fókuszba került még a fenntarthatóság és a környezetvédelem kérdésköre is.