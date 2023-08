Önök is kíváncsiak arra, miként működik a testünk, hogyan viselkednek sejtjeink? Mik is azok az önemésztő sejtek, mire jó az autófágia tudománya? Ezekre a kérdésekre a Kölcsey-gimnázium most érettségizett tanulója is keresi a választ. Balatoni Bori már gyermekkora óta az élet működésének rejtélyét szeretné megfejteni. Nagy álma volt, hogy egyszer a NASA-nál lesz részecskefizikus, ám mégis úgy döntött, hogy inkább a biológiát választja, abban úgyis minden természettudomány benne van, fogalmazott az ELTE biológia alapképzésére felvételt nyert fiatal lány. Bori lelkesen beszélt elképzeléseiről, nem titkolt célja, hogy egyszer egy holisztikus szemléletű kutatócsoportot vezessen és a kvantumbiológia folyamatos felfedezésre váró világában is elmerüljön. Gimnazistaként már kapott lehetőséget arra, hogy részt vegyen az ELTE-n egy kutatási projektben dr. Czizmadia Tamás sejtbiológus csapatában. Óhatatlanul a kölcseys biológiatanár, Boncz Dániel óráinak és genetikatáborának is nagy érdeme van abban, hogy Bori kitart a céljai mellett, miközben a kamaszok világát éli. Ahogy vallja, a boldog és teljes életre kell törekedni, ami nem mindig a színötös tanulmányokat és a tökéletességet jelenti.