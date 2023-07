Még május közepén számoltunk be portálunkon arról, hogy zajlik a Lentikápolna-Zalabaksa közti 2,4 kilométer hosszú szakasz felújítása. Az azóta eltelt hetekben elvégezte a munkát a kivitelező. A beruházáshoz a forrást a Területi Operatív Program egyik kiírása biztosította, a támogatás több mint félmilliárd forint volt. Ebből az összegből megújult a teljes pályaszerkezet, remix technológiával az alsó alapréteget is megerősítették az aszfaltozás előtt, illetve olyan kapcsolódó feladatokat is elvégeztek, mint a vízelvezetés, a közúti jelzések felfestése, illetve a két pár buszöböl kialakítása is megtörtént.

Az út avatóján Paál István, Kerkabarabás polgármester arról beszélt, hogy jelentős fejlesztés valósult meg a településen, mely a lakosság érdekeit szolgálja. Régóta vártak már erre a 320 lélekszámú településen. A pályaszerkezet megújítása mellett azért is nagy a jelentősége ennek, mert az útpadka kiszélesítésével a temető mellett helyet nyertek, itt a gépjárművekkel biztonságosan parkolhatnak az oda érkezők. Ezzel két helyen van már lehetőség parkolni a temetőnél.

Mórocz József, a beruházó Magyar Közút Zrt. Zala vármegyei igazgatója a fejlesztés műszaki tartalmáról tájékoztatott. Elmondta, hogy a 2,4 km hosszú útszakasz egy korábbi felújításhoz kapcsolódott, hisz az elmúlt években már megújultak olyan szakaszok, amelyek ehhez a bekötőúthoz kapcsolódnak. A fejlesztéssel a településnek igazán korszerű útja lett. Hozzátette, bíznak benne, hogy tudják folytatni a közeli 86-os számú főútig az összekötő út kiépítését, Zalabaksáig további 1,2 kilométer vár felújításra, amire várhatóan a TOP Plusz program nyújt majd forrást.

Ezt megerősítette Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos is, aki szintén részt vett az eseményen. A politikus továbbá felidézte, hogy a település jelenlegi vezetője már korábban megkereste, hogy segítséget kérjen ahhoz, hogy ez az összekötő út megújuljon a helyiek kérésére. Szükség volt a szakasz rendbe tételére a balesetmentes közlekedés érdekében, hisz az út mentén található a temető és a templom is, illetve jelentős a forgalom Lentikápolna és Zalabaksa felé.

- Az összekötő út felújításával Kerkabarabás külleme is jelentősen javult, hisz nem mindegy, hogy az erre közlekedők egy töredezett, leromlott állapotú úton érkeznek, vagy egy kényelmes, biztonságos szakaszon, melyen jól lehet haladni - tette hozzá Vigh László, aki köszönetet mondott az érintetteknek a beruházás megvalósításáért.