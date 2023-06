„Alomtiszta, igazi vadóc, sosem áll le és jó, ha tudod, számára nincs lehetetlen, amikor már Te végét járod a sok játéktól, akkor lendül bele csak igazán. Kalanddá teszi és egészen felpezsdíti az életedet garantáltan. A kandúrka igazi Instapost cica, nem lehet vele betelni, olyan gyönyörű, persze ha elég gyorsan tudod fotózni. Ivartalanítási kötelezettséggel fogadható örökbe (bőven elég ebből az ördögből egy, nem kell, hogy szaporodjon). Nos, ha benned van az erő, hogy örökbefogadó lennél, írj bátran az oldalra!”

Az egyesület a kiscica történetét is megosztotta: Zalaegerszeg családiházas övezetében született, négy testvér közül egy az első pár órában halálra fagyott. Az önkénteseket is megrázta a látvány: három haldokló kicsi, egy halott picur és egy teljesen lepattant anyuka. Az anyamacska nagyon vad volt, az első pár hétben nagyon nehéz volt etetni, hogy tudja táplálni a kis családot. Mára mindenkinek lett gazdija, kivéve Sátánkát. Egyszóval, ő is várja most boldog sorsát.