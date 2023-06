A fejleményekről hétfőn délután a helyszínen tartott tájékoztatót Makovecz Tamás önkormányzati képviselő és Szabó János, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési csoport közútkezelő szakreferense. Mint elhangzott, a térségben 2021-ben kezdődött el a járdák alatt húzódó gázvezetékek rekonstrukciója. Ennek eredményeként a Puskás Tivadar utcában 230 méteren, míg a Gasparich utcában a Ganz techikumtól a 37-es számú házig 175 méteren újították fel a járdát a közmű cseréje után.

Tavaly itt folytatódtak a munkálatok a Platán sortól Landorhegy felé a délkeleti oldalon. Lakossági kérésre a Gasparich utca 13-ig már 2022-ben megtörtént a rossz állapotú járda felújítása, átépítve az alépítményt is. Az útcsatlakozásokat akadálymentesítették, két csatornafedlapot cseréltek ki, az egyik képes a csapadék elnyelésére is. A munkálatokat ez évben folytatták a Gasparich 13. északi oldalán, ahol a már balesetveszélyesnek mondható járdát 48 méter hosszban teljesen elbontották, majd 10 centis beton alépítménnyel újjáépítették. Ez a szakasz is kétoldali kertszegélyezést kapott, az útcsatlakozást akadálymentesre alakították át, kicserélték a csapadékvízaknák fedlapjait, az egyik itt is képes elnyelni a vizet. Ennek a két, összesen 81 méter hosszú járdaszakasz felújításának költsége meghaladta a 7,8 millió forintot. AG