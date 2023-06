Osztályfőnökük, dr. Nagy Zsigmondné „Natasa” Rátz Tanár Úr-életműdíjas kémiatanár most, 92 évesen is együtt ünnepelt első osztályának tagjaival, akárcsak a korábbi összejöveteleken.

– Mindannyian munkáscsaládból érkeztünk, és valamennyiünkből becsületes ember lett – fogalmazott Krisztiánné Iglói Angéla, aki matematika-kémia-műszaki szakos tanárként dolgozott évtizedeken át. – A 31-es osztálylétszámból tizennyolcan élünk, sokan betegségük miatt nem tudtak most eljönni, ám az ötvenedik évforduló óta évente találkozunk, hogy egy kicsit felelevenítsük a múltat s nosztalgiázzunk. Ma is örömmel vagyunk együtt, a barátság megmaradt és összefűz bennünket, a név- és születésnapokon is többen köszöntjük egymást.

A résztvevők felidézték a viharos idők eseményeit is, hiszen az ’56-os forradalom gimnazistaként érte az osztály tagjait, s az is elhangzott: önbizalom nélküli generáció volt az övék, mert nem hitték, hogy érettségi után „lehet belőlük valami”. Az élet azonban rácáfolt a félelmeikre, összegezték a résztvevők.

Most, hat és fél évtized után derült ki, hogy „Natasa néni” s egyik osztálytársuk is balkezes, ám mivel ezt abban a korban tiltották, meg kellett tanulniuk jobb kézzel írni, hogy ez ne derüljön ki.

Krisztiánné Iglói Angéla azt is elmesélte lapunknak, az osztálytablók nemrégiben felkerültek a Vajda-gimnázium honlapjára – ám az övék hiányzott. Ezt a fotót, persze, azóta pótolták.