Olvasóink számos deákos, iskolai és országos versenyeken elért diáksikernek lehettek tanúi, ezúttal az egészségügy ágazat háza tájáról érkezett hír friss eredményről.

A 10.A osztály tanulói, László Szilvia tanárnő támogatásával, szakmai őrködésével vágott bele a Magyar Ápolási Egyesület és a Szolnoki Szakképzési Centrum “Közös ügyünk az ápolás” címmel hirdetett szakmai versenyébe, mely tíz és tizenegyedik évfolyamos egészségügyi szakképzésben tanulókat szólított meg és hívott versenykalandra.

Plakátot is készítettek a „Közös ügyünk az ápolás” országos verseny döntőjére. Dr. Bubó és Ursula nővér, de a szakma munkaerőhiánya is megjelenik rajta

Fotó: DFT

– Megérkezett az e-mail, elmeséltem a lányoknak, kedvet kaptak hozzá mindkét osztályban – számolt be a kezdetekről László Szilvia. – Az online forduló után a versenyre országosan jelentkezett 143 csapatból 10 csapatot hívtak a szolnoki döntőre, köztük Dunántúlról egyedüliként a 10.A csapatát, méghozzá összesítésben a 6. legjobb eredménnyel. A 143-ban volt egyébként több zalai együttes is.

Az egészségügyi tanár mesterpedagógus tanárnő hozzáteszi, ebben a tanévben sok versenyt hirdettek a különböző szervezetek a szakképzésben tanulók számára, ebből is kiemelkedett az egészségügy, az ápolás terén zajlott megmérettetés, amely valószínűleg azt mutatja, hogy ilyen módon is szeretnék növelni a pálya, a hivatás vonzerejét, presztizsét. Tudvalevő, hogy a szakterület munkaerőhiánnyal küzd. Az ápolási egyesület is először szervezte meg a versenyét.

A Deákba járó diákokon, egészen pontosan Lőrincz Krisztinán, Rákos Pannán, Bágyi Virágon azonban nem fog múlni a probléma enyhítése. Tizedikes beszélgetőpartnereim ugyanis nagyon régen, már gyerekkorukban elhatározták, hogy beteg embereken szeretnének segíteni, az egészségügyben, az ápolás területén képzelik el életük munkával töltött idejét. A három fős csapat tudását, elhivatottságát jelzi, hogy az online fordulóból mindössze csak 3 pontot veszítve jutottak tovább, a döntőben pedig csupán az egy évvel idősebbek, azaz a több elmélettel, több gyakorlattal a hátuk mögötti 11. osztályosok tudták megelőzni őket, így végeztek az 5. helyen.

– A június 22-én zajlott döntőben háromféle interaktív feladatot oldottunk meg – mondta a csapat szóvivője, Rákos Panna. – Itt is csak egyetlen hibapontunk volt. Először elsősegély szimulációt kellett bemutatni. Azután betegedukációt kértek tőlünk, ami azt jelenti, hogy tanácsot adtunk a cukorbeteg páciensnek a táplálkozásához, felkészítettük arra, hogy milyen kezelés vár rá. Végül konkrét ápolási feladat következett, a frissen műtött beteget ültettük, injekcióztuk. Élő modellről beszélünk, nem bábúról. Érdekes volt, nagyon élethűen hozta a fájdalomérzetet, félelmet.

A lányok ezekben a hetekben a gyakorlati idejüket töltik a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház különböző osztályain.

– A kórház kapcsán szeretnénk hangsúlyozni, hogy nagyon sokat segített a felkészülésben a skill labor, ahol gyakorolhattunk, ez az egyik legnagyobb pozitív hozadéka a versenynek. Az iskolánkban is vannak eszközök, de az a labor sokkal jobban felszerelt – jelezték a lányok.

Versenyszituáció

Fotó: DFT

László Szilvia hozzáteszi, a megmérettetés érezhetően erősítette, nemcsak a három versenyzőben, hanem az egész osztályban azt, hogy jól csinálják, jó helyen vannak, ez a jövőjük, átélhető a pozitív megerősítés.

– Miért választották ezt a szakot?

– Eleinte kicsit tartottam tőle, némi bizonytalanság volt, de most már orvosi pályára készülök, ezért szeretnék minél többet tanulni – válaszolta Krisztina, akihez csatlakozott Panna, hiszen szintén az orvosi egyetemet célozza, méghozzá Pécsett. Virágot személyes érzelmek is vezették az ápolás és az egészségügy felé, családi emlékek erősítik benne a segítségre szorulók iránti empátiát. Ő e pillanatban diplomás ápoló szeretne lenni.

– Nagyon büszkék vagyunk a tanulóinkra, bármelyik szakterületre is készülnek, de az egészségügy és az ápolási ágazat jelenleg az egyik legfontosabb minden szempontból. Elérzékenyül az ember, amikor a lányokat hallgatja, örül, hogy határozottan, céltudatosan készülnek elhivatott kollégáim segítségével a hivatásukra – zárta a beszélgetést Rozmán Sándor igazgató.