Az avatáson Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: ez a szakasz nemcsak e két település lakóit, vállalkozóit szolgálja, hanem az egész térséget is, hiszen itt jelentős az átmenő forgalom. A projekt része – az Alsópáhok által biztosított ötszázalékos önrész mellett – az átkötő út közlekedésbiztonságot javító felújításán túl számos hegyi szakasz rekonstrukciója is. Utóbbiakkal őszre végeznek a kivitelezők.

– Akár az ilyen típusú infrastruktúra-fejlesztések, akár az egyéb, a vidéket támogató munkák azért nagyon fontosak – hangsúlyozta a politikus –, mert ahhoz, hogy Magyarország jövőjét érdemben el tudjuk képzelni, nélkülözhetetlen szerepe van a vidéknek. Nagyon jó és fontos, hogy a magyar kormány, különböző fejlesztési források, például a Magyar falu program által hozzájárul – 100 százalékig hazai forrásból – ahhoz, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a helyben élők, a vidéki emberek mindennapjait teszik jobbá és az életminőségüket javítják.

Nagy Bálint hozzátette: e gazdaságilag nehéz időszakban a kormány lehetőségeihez mérten most is indított Mfp-s infrastruktúra-fejlesztési programot, de a siker ezen túl a települések, helyi közösségek akaratán, szándékán is múlik. E tekintetben az elmúlt időszak valódi előrelépést hozott Zala vármegyében és ebben a választókerületben is, fűzte hozzá a honatya.

Az átadóünnepség után Nagy Bálint, valamint Czigány Sándor, Alsópáhok és Ádovics István, Szentgyörgyvár polgármestere a további tervekről egyeztetett

Fotó: Péter B. Árpád

Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere emlékeztetett: a településen az elmúlt 15 évben jelentős fejlesztések történtek, a hatékony, tervszerű munka eredményeként. Ennek is köszönhető, hogy ez idő alatt a község lélekszáma háromszázzal nőtt, és ma már eléri az 1600-at.

– Az elmúlt másfél évtizedben utak, járdák épültek, emellett megújult az iskola, az óvoda, a bölcsőde, a hivatal, a művelődési ház, a helyitermékbolt, a sportkomplexum és a közvilágítás is, amelynek eredményeként Alsópáhok felzárkózott a környékbeli településekhez, Gyenesdiáshoz, Vonyarcvashegyhez, Keszthelyhez, Hévízhez. Egy soron említenek bennünket több esetben is – szögezte le a község első embere.

Czigány Sándor azt mondta, ehhez az is kellett, hogy az elnyert forrásokat jól használják fel. Szerinte a most átadott útfejlesztés tovább növeli Alsópáhok vonzerejét.