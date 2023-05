Az ötlet évekkel ezelőtt született meg, amikor a Mura Band énekes szintetizátorosa, a tótszerdahelyi Stricz Vilmos beiratkozott Burján Tamás spinning tréner órájára.

- Az edzéseket mindig ütemes, lendületes és dallamos zenei aláfestéssel tartjuk, ezzel is még jobban motiválva a résztvevőket - fogalmazott Burján Tamás. - A spinning program a világ legismertebb beltéri kerékpáros edzésprogramja. Az egyik legjobb kardióedzése, mely fejleszti az állóképességet, segíti az ideális testsúly elérését, nem mellékesen pedig mentálisan is feltölt, igazi flow érzést biztosít a résztvevők számára. Az első alkalom után már jó visszajelzéseket kaptunk, hiszen a gépi zenéhez képest az élő muzsika másfajta adrenalinlöketet adott a résztvevőknek.

Hozzátette: általában az óra előtti napon megkapja a zenei repertoárt, s ebből igyekszik összeállítani a foglalkozás ritmusát, de általában improvizál. A vendégek ezt egy cseppet sem bánják, imádják, kicsit olyan, mintha egy diszkóban tekernének. Bár itt nincs lehetőség lazsálni, keményen végig kell nyomni az órát, mely közben a kulacsból maximum vizet ihatnak.

Stricz Vilmos szerint először az egészet csak "brahiból" találták ki, aztán a járvány alatti évek után most újra nagy lendülettel vetették bele magukat ebbe a fajta edzésbe.

- Ismertem Tomi óráinak zenei felépítését, igyekeztem azt a stílust követni - folytatta. - A gyors és lassú dalok váltakoznak itt is éppúgy, mint amikor a Mura Band egy lakodalomban, vagy éppen bálban lép fel. Mindig ismert slágereket énekeltek, mert azt észrevettem, hogy az ismeretlentől kiesnek a ritmusból, az pedig ezen a helyszínen nem jó. Persze ez újfajta helyzet, hogy velem szemben nem a táncoló, mulatozó embereket látok, hanem izzadó, sportoló közönség igyekszik a legjobb pulzusszámmal teljesíteni az órát. Az első hét perc bemelegítésként a lazább dalokból áll, eztán feljebb tekerjük az ellenállással együtt a hangulatot is, majd a lejtmenethez ismét könnyedebb muzsikát énekelek. Azért van egyfajta tematikája az órának, de nyilván sokkal hangulatosabb, és a teltház azt mutatja, népszerű is. Néha a lakodalmas dalok is belekeverednek, amit szintén értékelnek a résztvevők.