Ennek során nemcsak a tűzoltók védőszentjéről, Szent Flóriánról, illetve a már elhunyt tagtársaikról emlékezett meg, de szólt a tűzoltók hitvallásáról is. Úgy fogalmazott: oda mennek, ahonnan mások elmenekülnek, hogy az elesetteket, a bajbajutottakat segítsék tetteikkel, erejükkel és eszközeikkel.

– Mi vagyunk azok, akik akkor is küzdenek, amikor mások már feladták – emelte ki az elnök, majd azt is hozzátette: az önzetlen segítség, a közösségért tenni akarás sajnálatos módon kihalófélben van a világunkban, ezért is példaértékű az, amit az önkéntes tűzoltók végeznek, tudatában annak, hogy a mások segítése, megvédése akár a saját életükbe, egészségükbe is kerülhet, akárcsak annak idején Szent Flóriánnak.

Esküt tesznek az egyesület új tagjai. Balról Bíró Gergő, Horváth Hunor és Török Richárd

Fotó: Gyuricza Ferenc

A program szentmisét követően kitüntetések és elismerések átadásával, valamint az egyesület új tagjainak avatásával folytatódott. Kovács Tibor elmondta: öt fővel bővült a tagság, ám közülük most hárman tesznek esküt, amit a tűzoltó hagyományok szerint vízzel való bőséges lelocsolásuk követett. A Flórián-napon részt vett Farkas Szilárd, a város polgármestere is, aki röviden szólt arról, hogy végre sikerült visszaszerezniük az államtól az egyesület régi objektumát, amit újra átadtak az egyesületnek használatra.