Néhány napja értesítették szerkesztőségünket a kanizsai állatmenhelyről, hogy hamarosan az eledelkészletük végére érnek. Naponta nagyjából 40-60 kilogramm táp szükséges a közel száz kutya és a tíz macska etetéséhez. Az önzetlen segítőikre mindig számíthattak, akik kérés nélkül ellátták a telepet száraztápokkal és konzervekkel, de most utóbbiak felajánlása is kevésnek bizonyult. Ekkor fordultak a Zalai Hírlaphoz, hogy tegyünk közzé egy felhívást, hogy a természetbeni adományok mellett, aki teheti, akár pénzzel is segítsen, hiszen akkor a menhely jutányos áron vásárolhat hazai gyártású tápot. Így lett, a cikkünk minden kanizsai állatbarátot elért. A civilek, a politikusok és a kulturális területen dolgozók összefogásának köszönhetően a négylábúak éléskamrája újra megtelt.