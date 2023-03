Borminősítőt tartottak Csentén

Több magyarországi gazda is eredményesen szerepelt a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete által megrendezett borminősítőn. A minap megtartott borversenyen több kategóriában is az élen végeztek - írja a zaol.hu. Összesen 96 mintával vettek részt a termelők, a muravidékiek mellett magyarországi, horvátországi és vajdasági gazdák is neveztek a versenyre. A legjobb cserszegi fűszerest a letenyei Kuprivecz József nevezte be a versenyre, a borminta arany minősítést kapott. A chardonnayk versenyében a szintén letenyei Horváth Szabolcs érdemelte ki az aranyérmet. A zöldszilvánik versenyében a sármelléki Dober Gábor bora végzett a második helyen.

A Ganz Ábrahám Technikum csapata sorozatban harmadszor bizonyult a legjobbnak

A Szakmai Középiskolásokért Közhasznú Kulturális Egyesület szervezésében 2023. március 18-án rendezték meg az Örökségünk’48 történelmi vetélkedő országos döntőjét Budapesten, a Stefánia palotában. A versenyen a Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Technikum csapata a technikumi kategóriában országos 1. helyezést ért el, immár sorozatban harmadszor, tájékoztatta a zaol.hu hírportált az intézmény. A csapat tagjai: Boncz Máté, Csécs Tamás Barnabás, Odonics Olivér 12. H osztályos tanulók, felkészítő tanáruk Biróné Molnár Beáta. A vetélkedő célja a magyar reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eszméinek, történelmi személyiségeinek, eseményeinek és helyszíneinek megismertetése, valamint a korszak összefüggéseinek és ok-okozati viszonyainak felismertetése a középiskolás korosztállyal.

Kispáli a kerékpárosbarát település

Az Építési és Közlekedési Minisztérium pályázatán idén 11 település és 10 munkahely kapta meg a Kerékpárosbarát Település, illetve Kerékpárosbarát Munkahely címeket. Az ünnepélyes díjkiosztó a közelmúltban volt a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézetben – tudósít a zaol.hu. A 2022-es pályázatra 82 nevezés érkezett, 36 település és 46 munkahely pályázott a díjra. Kerékpárosbarát Település címet kapott Kispáli, Békésszentandrás, Kazincbarcika, Vásárosnamény, Szarvas, Kiskunhalas, Békéscsaba, Nyíregyháza, Budapest X. kerület, Debrecen és Szeged önkormányzata. Kispáli községháza a Kerékpárosbarát Munkahely címet is elnyerte. A címnyertesek egy éven keresztül jogosultak használni a Kerékpárosbarát címet és logót.

Nyugdíjasok ismerkedhettek a kosárfonással Lovásziban

Helyi értéktár létrehozására hirdetett programot az Életet az Éveknek Zala Megyei Nyugdíjas Szervezet vezetősége klubjai részére. A felhívás keretében a lovászi idősek szervezetének tagjai a kosárfonással ismerkedtek – olvasható a Zalai Hírlapban. Rónási Gyuláné Marika, a Lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klub sajtófelelőse elmondta, hogy a területi nyugdíjas csoportoknak az értéktár létrehozásával az a céljuk, hogy felelevenítsék, megmutassák, megőrizzék a régi mesterségeket és ápolják a népi kultúrát.

Új falubuszt adtak át Szilvágyon

A település lakóinak szolgálatába állították az új, kilencszemélyes, jól felszerelt falugondnoki autót Szilvágyon. Mintegy 15 millió forintot nyert el erre a célra a helyi önkormányzat a Magyar falu programban még tavaly. Péntek Katalin polgármester a Zalai Hírlapnak elmondta, hogy Szilvágyon 2000 óta működik a falugondnoki szolgálat. A most újra cserélt kisbuszt már 9 éve használták folyamatosan, ideje volt újat vásárolni. A falubusszal oldják meg az ebédszállítást és olyan szükséges feladatok elvégzéséhez használják, mint a lakosoknak, főként az időseknek a gyógyszerbeszerzés, bevásárlás, de akár kisebb gépeket is házhoz tudnak ezzel vinni.

Megáldották a szőlőjüket, megkóstolták egymás borát Zalaegerszegen

Szombaton jókedvű, népes társaság rótta Zalaegerszegen Besenyő-Öreghegy útjait. Immár hagyomány, hogy a helyi polgárőrök szőlőszenteléssel egybekötött pincejárással köszöntik a tavaszt – írja a zaol.hu. Csapatukhoz az idén is szép számmal csatlakoztak szőlősgazda pártolóik, köztük Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, aki nemcsak városházi képviselőjük, hanem rendezvényeik aktív résztvevője is.

Kettős győzelem a teke Szuper Ligában

A tekézők Szuperligájában remekül vették a hétvégi akadályokat a zalai csapatok. A ZTE ZÁÉV női együttese hazai pályán, a ZTK FMVas vendégként győzött – olvasható a Zalai Hírlapban. ZTE ZÁÉV Balaton Vasas elleni 6:2-es sikere azt jelenti, hogy egyenlő pontszám esetén a zalaiak végeznek előrébb. Baján János, a hazaiak edzője a nagy mennyiségű csapatfának örült. Egyénileg László Kata teljesített a legjobban. A férfiaknál Székesfehérváron a ZTK FMVas magabiztosan nyerte a találkozót. A vendégek végig irányították a mérkőzést. Pintér nemzetközi szinten teljesített 660 fás teljesítményével. A zalai csapat fölényes sikere után biztosan őrzi második helyét a tabellán.