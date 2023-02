Ugyanezt támasztotta alá Czirákiné Pakulár Judit, a Városfejlesztő Kft. ügyvezetője is. Mint mondta: a polgármester nyilatkozata úgy állította be a céget, mintha nem működnének együtt a költségvetés tervezésében.

– Az igazság ezzel szemben az, hogy a Városfejlesztő Kft. minden olyan megbeszélésen részt vett, mely a költségvetés tervezéséről szólt, szóban és írásban is megválaszoltuk azokat a kérdéseket, melyek szükségesek a büdzsé összeállításához – hangsúlyozta Czirákiné Pakulár Judit.

Az ügyvezető hozzátette: a polgármester által említett két projekt esetében a közbeszerzési eljárás lezárultáig nem is adhat a mostaninál több információt, hiszen akkor törvényt sértene, ugyanakkor Balogh László polgármester az önerő nagyságrendjével most is tisztában van.

Horváth Jácint képviselő szerint a most ismert számokkal lehet dolgozni, s évközben bármikor módosítható a költségvetés.