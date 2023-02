Az ókori rómaiak magas fokú fürdőkultúrával rendelkeztek, amit a mai Dunántúlon, Pannonia provinciában is elterjesztettek. Akkor a mozaikpadlós, falfreskós fürdők a társasági élet színterei is voltak. A lenti gyógyfürdő története ugyan nem nyúlik vissza az ókorig, de már több mint 40 éve, hogy megnyitották, és az ott található 40 ezer éves nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvízre alapozva, a szolgáltatások folyamatos bővítése révén olyan meghatározó létesítménye lett a városnak, mely nemcsak helyben, hanem szélesebb körben is ismert. Egyben Lenti egyik közösségi színtere, működtetése beszédtéma a helyiek között. A települést fürdővárossá emelő létesítmény és közösségei történetét most egy kiállítás foglalja egybe a városi könyvtárban.