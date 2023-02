Az elmúlt év decemberében zajlott le az idősügyi tanács testületét megválasztó fórum, amelyen a Zalában működő, országos reprezentativitással is bíró nyugdíjasszervezetek, valamint a városok idősügyi tanácsai által delegált 120 elektor döntött a 20 tagot számláló grémiumról. A testület elnöke, Pácsonyi Imre érdeklődésünkre arról számolt be, hogy immár Zalalövő és Zalakaros is küldött tagot a tanácsba.

Az alakuló ülésen a korábbi testület kilenc leköszönő tagjának emléklapot nyújtottak át, elismerve eddigi munkájukat. Ezt követően lezajlott a tisztújítás, e szerint a tanács alelnöki posztját tölti be Farkas István József, Kauzli Józsefné, dr. Kocsis Gyula, Krupláné Nagy Ágnes, míg a titkári feladatokra Gál Elekné kapott megbízást. Az alakuló ülésen megtárgyalták a testület idei munkatervét is.

Pácsonyi Imre vezette az alakuló ülést

Fotós: Arany Gábor / Zalai Hírlap

Tervezik tájékoztató meghallgatását a nyugdíjasokat érintő területekkel foglalkozó államigazgatási szervezetek tevékenységéről, napirendre kerülnek az egészségügyi alapellátás változásai. Megtárgyalják a generációk közötti kapcsolattartást a különböző programok tükrében, s az ez utóbbi témakörben rendezendő összejövetelen az aktuális kutatások eredményeit is megosztják a tapasztalatok kicserélése mellett. Minden évben fontos témakör a bűnmegelőzés, az idei programból se marad ki, ebben számítanak a rendőr-főkapitányság szakembereire, akikkel régóta nagyon jó kapcsolatot ápolnak. Ez évben is lehet pályázni az Idősbarát önkormányzat cím elnyerésére, ily módon ismerik el a települések igyekezetét, hogy gondoskodnak szépkorú polgáraikról

Pácsonyi Imre elmondta, az idei terveik között szerepel még a kapcsolat felvétele más vármegyében működő idősügyi tanácsokkal. Erről szólva említette meg, hogy a Dunántúlon a zalai példa szinte egyedülállónak mondható, mert csak Komárom-Esztergom megyében létezik hasonló idősügyi szervezet.