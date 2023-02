Új típusú pályázati metódusról van szó, mondta a Közös Értékeink Program hazai kezelői konzorciumában (ami 200 európai jelentkező kezelő közül nyerte el a hazai bonyolítás lehetőségét) helyet foglaló Autonómia Alapítvány vezetője, Nun András. Ilyen pályázatot még az EU sem írt ki, tette hozzá. Amíg a hagyományos pályázatok inkább konkrét téma köré szervezett szolgáltatást jelentenek, itt az egyedi ötletek számítanak, a pályázók maguk találják ki, hogy a saját hatókörükben mi lenne az a tevékenység, amely 1 vagy 2 év alatt érzékelhető, hosszabb távon fenntartható hatással lenne minél többekre. A cél, az, hogy összetartó és cselekvő civil közösségeket támogassanak, amelyek tagjai munkájuk során új partnerségeket alakítanak, fejlődnek szervezetként, bővítik módszertani tudásukat, miközben konkrét kampányokat is megvalósítanak. Olyan terveket várnak, amelyek az alapvető közös európai alapértékeket - melyekre az Európai Unió is épül - jelenítik meg, azaz emberi méltóságot, szabadságot, demokráciát, egyenlőséget, jogállamiságot, emberi jogokat. A projekt az Európai Unió „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával valósulhat meg hazánkban is.

Az EU-program kezelői országos tájékoztató turnén ismertetik meg a részletekkel a lehetséges pályázókat, jártak már több megyeszékhelyen, a zalai színhelyen természetvédelmi, hagyományőrző, népművészeti, települési közösségépítő, falusi hálózatot gondozó és kulturális szervezetek képviselői tájékozódtak a pályázatokat március 20-ig váró lehetőségről, ami legalább 2 éve bejegyzett, korábbi beszámolóikat a birosag.hu-n nyilvánossá tett szervezeteknek szól. A "Partnerségben" pályázati forrásból 18-20 programot tudnak támogatni, egyenként maximum 60 ezer euró erejéig, a "Fejlődés" elnevezésűből pedig 70-80 pályázat lesz kielégíthető, itt 20 ezer euró nyerhető egy projekttel. A harmadik elem az "Akciópályázat", ami folyamatos kiírású, egyenként kevesebb mint egy év futamidejűek, maximum 10 ezer euró nyerhető. Fontos, hogy az előbbihez partnereket gyűjtsenek a pályázók, újító elemekkel jelentkezzenek, ha szükséges, a pályázat kezelői szakmai, képzési, műhelymunkai segítséget is adnak. A pályázati eredményesség teljes egészében nyilvános lesz.