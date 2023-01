Ez egyben azt is jelenti, hogy a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által közösen kiadott Naptár – részben szerzői kapacitások hiányában – továbbra is nélkülözi a szépirodalmi jellegű írásokat, holott az első évtizedekben az akkori szerkesztőbizottság kimondott szándéka volt, hogy ily’ módon biztosítsanak lehetőséget muravidéki magyar szerzőknek arra, hogy verseiket, novelláikat eljuttassák az olvasókhoz.

A Naptár 2023 első fejezetében a klasszikus kalendáriumi tartalom mellett ezúttal is megtaláljuk azt a képes összefoglalót, amely a szlovéniai magyarok hetilapja, a Népújság archívumára támaszkodva a mögöttünk hagyott esztendő legfontosabb helyi eseményeit veszi számba, míg a második fejezetben található írások részben évfordulókhoz kapcsolódnak. Így olvashatunk a 30 éve megalapított Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet szerepéről – az igazgató, az újságíró Tomka Tibor mutatja be eddigi tevékenységüket –, s szintén ő jegyzi a lendvai tűzoltóegylet 150 éves történetét összefoglaló tanulmányt. A 35 éves szlovéniai magyar hímzőmozgalomról a Muravidéken jól ismert etnográfus házaspár, dr. Kepéné dr. Bihar Mária, illetve dr. Lendvai Kepe Zoltán értekezik. Ők nemcsak történeti áttekintést adnak, de a néprajzi értékekre is ráirányítják a figyelmet.

A Naptár 2023 címlapja

Fotós: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Muravidéki témával jelentkezik Ábrahám Klaudia is, ő a kéttannyelvű oktatás terén elért eredményeiért tavaly életműdíjban részesült göntérházai pedagógust, Varga Istvánt mutatja be az olvasóknak, míg Farkas Brigitta a pártosfalvai kéttannyelvű iskola tantestületét 24 éven keresztül igazgató Herman Jozefával készített interjút. Szolarics Nad Klára gazdasági témát választott, a fürjtojásról mint élelmiszeripari nyersanyagról, illetve az azzal foglalkozó dobronaki Hancsik parasztgazdaságról ír, Horvát Szilviától pedig a terepkerékpározás muravidéki képviselőiről kapunk áttekintést. A Naptár 2023 egyetlen olyan írása, amely nem kötődik közvetlenül a Muravidékhez, Patyi Zoltántól való, ő a Himnusz keletkezésének 200. évfordulója kapcsán osztja meg gondolatait nemzeti imádságunkról.