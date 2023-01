Az internet Magyarországon is mágnesként vonzza az embereket. Emlékszem a kezdetekre, amikor gimna­zistaként ismerkedtünk a használatával: akadozott, kihagyott, nem töltött be – több bosszúságot okozott, mint örömöt. Ma már zsinór sem kell, hogy elérjük a világhálót, elég néhány érintés az okostelefonon, és például egy webkamerán keresztül megnézhetjük, hogy abban a pillanatban mi történik New York utcáin. A fejlődés szédítő, az idősebbeknek talán riasztó is, a titokzatos virtuális világ rengeteg ismeretlen tényezőt rejt, emiatt sokan jobbnak is látják messze elkerülni. Pedig vannak áldásai is: elég megtanulni néhány egyszerű fogást, és közelebb kerülhetnek akár távoli városban élő hozzátartozóikhoz.