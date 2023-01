A kilencedik alkalommal megtartott program részleteiről az egyetemi campus nevében dr. Jaskó Szilárd az Alkalmazott Informatikai Tanszék, tanszékvezető, egyetemi docense beszélt. Elmondta: az ötlet elindításakor azt a célt tűzték ki, hogy országosan egyedi, informatikai rétegversenyt alapítsanak a középiskolás korosztálynak, ami nem a szokványos tananyagokra épül, hanem túlmutat azon.

Mi a PENdroid? Informatikus hallgatók bevonásával olyan csoportot hozott létre az egyetem, amelyben a standard oktatáson túlmutató feladatokon keresztül fejlesztik a diákokat. A programhoz kapcsolódóan több évvel ezelőtt elindult egy középiskolásoknak szóló országos verseny, amelyben a diákok professzionális szinten találkozhatnak a Java/Android programozással. Az izgalmasnak és tartalmasnak ígérkező egész napos verseny végén a három legjobban teljesítő csapatot díjazzák a négytagú szakmai zsűri pontozása alapján.

– Fontos, hogy itt a döntéseket csapatban kell meghozni, mely a jövőjük szempontjából is kulcsfontosságú lehet – folytatta. – A közös gondolkodás képessége az egyetemi képzés során, valamint az ipar szempontjából szintén elvárásként merülhetnek fel. Vagyis olyan szakembereket képezhetünk, akik képesek az együttműködésre, vagyis létrehozhatnak egy informatikai terméket. Jelen esetben most egy olyan játékapplikációt, mely valamilyen a fiatalok által kitalált válságra adhat megoldást, vagy kezelheti azt. Ebben az a nagyon nehéz, hogy kilenc óra áll a rendelkezésükre, ami még egy profi szoftverfejlesztő stábnak is nagy kihívást jelentene. Egy jó ötletet kell egy nagyon szűk keretbe úgy beszűkíteni, hogy az összes funkció működjön, a grafikai elemek a helyükön legyenek. Hatalmas szakmai kihívás és egyben a koncentráció képességüket is nagyban fejleszti.

Zala vármegyéből a döntőbe jutott: a "BLGDroid", vagyis a kanizsai Batthyány-gimnázium Kele Krisztián tanár felkészítésével, a "Cseri-Droid" a Cserháti-technikum Gábris Jácint és Molnár Ferenc tanárok gárdája, valamint a "SteepDive Studio" a zalaegerszegi Csány-technikum Tüske Balázs tanár vezetésével. A "Cseri-Droid" két fős gárdája épp egy, a Földet elpusztítani készülő apokalipszis megoldására készített programot. Egyik tanáruk, Gábris Jácint bizakodó, szerinte a kezdő tehetségekből álló együttesük már azzal nyert, hogy eljutott az ország tíz legjobba közé.

A tavalyi, 8. PENdroid verseny végeredménye: 1. GtotheG (Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium)

2. SteepDive Studio (Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Technikum)

3. Qiber Games (Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Szakgimnázium és Technikum)

4. Xszuszápe (Siófoki Perczel Mór Gimnázium és Kollégium)

5. Cseri-Droid (Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Technikum és Kollégium)

6. RIPRAM (Siófoki Szakképzési Centrum Mathiász János Technikum és Gimnázium)

7. Dopalah Bajai (III. Béla Gimnázium)

8. NullReferenceException (Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Technikum és Kollégium)

9. CsakEnniJöttünk (Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Technikum)

– Visszanyúltunk a történelmi témákhoz, válságként értelmezhető egy felkelés is – ezt már Bagladi Milán, a Batthyány-gimnázium tanulója mondta. – Ezért az 1956-os forradalmat szeretnénk egy játék formájában feldolgozni, melynek lényege, hogy a szovjetek erőszakkal avatkoznak közbe, amit a magyarok nem hagynak. Mindegyikünknek megvan a feladata, így rajtam kívül Weiland Ramóna, Gazdag Gergő és Takács Ádám is úgy dolgozik, hogy végig a lehető legjobban összehangoljuk a folyamatokat és végül megnyerhessük a viadalt.