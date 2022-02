A 8. alkalommal megszervezett, középiskolásoknak szóló versenyre 19 csapat jelentkezett. A hagyományokhoz híven a döntőbe jutott 10 csapat versenye zajlott pénteken az egyetemi központ Zrínyi utcai épületében. A feladat ezúttal is egy komplex, android mobil operációs rendszerre alkalmazható játék elkészítése volt a verseny ideje alatt megadott szempontok alapján. A hattagú szakmai zsűri az egész napon át tartó verseny végén a három legjobban teljesítő csapatot díjazza.

- A versennyel alapvetően a kezdetek óta az az egyik célunk, hogy a középiskolás versenyzőket megismertessük olyan tudásanyaggal, ami a középiskolai tanterven túlmutat, ezért nem is szerepel benne - mondta lapunknak dr. Holczinger Tibor egyetemi docens. - Vannak elhivatott pedagógus kollégák, akik a szoftverfejlesztés területét is megismertetik a diákokkal, de ez nem általános. A másik, nem titkolt célunk, hogy megpróbáljuk a legtehetségesebb fiatalokat az egyetemre csábítani. Akik a döntőbe jutnak, már kellően felkészültek és ügyesek is, hiszen előbb a selejtezőn méretnek meg. A döntőben nyolc órájuk van megírni az adott játékot, ami elég kevés. Épp ezért nem szabad teljesen tökéletes szoftvereket várni tőlük, ezzel együtt mindig vannak csapatok, amelyek az említett idő alatt szinte tökéletes program elkészítésére képesek.

Dr. Holczinger Tibor egyetemi docens

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Dr. Holczinger Tibor azt is hozzátette: míg tavaly a koronavírussal kapcsolatban kellett egy játékot alkotniuk a versenyzőknek, idén az "élet" volt a központi motívum.

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Technikum és Kollégium évről-évre szép eredményeket ér el csapatával a versenyen, most Budai Bence, Csapó Bálint Ernő, Kozma Benedek és Sabján Botond alkotta a Cseri-Droid nevű csapatot. Mind a 4 diák távközlési ágazaton tanul, s a tanórákon túl szakkör (tehetséggondozás) keretében is ismerkednek az androidos programozással. Hármuk abszolút kezdő még.

- Életszimulátort készítenek a diákok: adott egy petri csésze, melybe orvosi fecskendő segítségével össze kell gyűjteni azokat az anyagokat, melyek az emberi sejtépítéshez szükségesek, például enzimeket, aminosavakat, vitaminokat - magyarázta Gábris Jácint informatikatanár. - Vannak káros anyagok is, amiket nem szabad összeszedni, mert hibapontokat jelentenek. Ha jól dolgozik a játékos, kialakul egy embrió, amely végül emberi testté fejlődik. Ezt a játékot a gyerekek találták ki, azt gondolom, eléggé interaktív ötlet, reméljük, maga a szoftver is ilyen lesz a nap végére.