Még októberben írtunk arról, hogy a homokkomáromi Bodó Tamás még a tél beállta előtt szeretné segélyszállítmánnyal meglepni a Kárpátalján élő, szegény sorsú embereket. A Facebookon fogott adománygyűjtésbe, ám a háborús helyzet fokozódása miatt újabb adományokra lenne szüksége. Most már azt is tudja, hogy várhatóan december 9-én, pénteken a nagykanizsai Piarista-iskolát is érintve indulna útnak.

Akkor is és most is fontosnak tartotta elmondani: az utazás számára szívbemarkoló, viszont ennél sokkal nagyobb csoda megtapasztalni a szegényeink könnyes mosolyát, amikor megzörgetik ajtajaikat. Az adományok sokaságával eddig is rengeteg szegényen segítettek. Minden jó szándékú adomány ezután is a lehető leginkább rászorulóknak jut továbbra is. Szívesen szállít tartós élelmiszert, édességet, tisztálkodási szereket, gyerek és felnőtt pelenkát (M és L méretben), takarót, paplant, játékot, valamint kerékpárt, sporteszközt, amennyi belefér a teherautójába, s pénzadományokat is szívesen fogad.

- Az elmúlt időszak, ha lehet, még nehezebbé tette az egyébként is segítségre szoruló emberek hétköznapjait - mondta. - Az ukrajnai infrastruktúrákat ért támadások miatt Kárpátalján hosszú, több helyen 16 órás áramszünet van. Éppen ezért akkus zseblámpákat, és/vagy tölthető elemes zseblámpákat (lehetőleg elemtöltővel, elemekkel együtt), akkus villanykörtéket és telefonok töltésére alkalmas feltöltött power bankokat minden mennyiségben örömmel átveszek és eljuttatok a leginkább rászoruló szegényeinknek.