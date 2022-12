Ajándékkal és Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklappal köszöntötték a falu vezetői a 90 esztendős helyi lakost.

Az idős hölgytől megtudtuk, hogy Lendvajakabfán született, de elkerült a településről 1957-ben, Budapesten és Várpalotán is élt, ápolónőként dolgozott 36 éven át, végig ezt tekintette jól megválasztott hivatásának. Már több mint 10 éve, hogy visszaköltözött szülőfalujába, ahova fia és menye is vele tartott. Mint mondta: úgy gondolta, ott kell befejeznie majd életét, ahol az elkezdődött. Ma is szívesen olvas, könyvtárba is jár, amennyire tudja, igyekszik aktívan tölteni a napjait.

A születésnapos köszöntése után karácsonyi programra várta az önkormányzat a falu lakóit. Egri Éva polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait a megjelentekkel, szavalat is elhangzott, majd vendéglátással és ajándékozással zárult az összejövetel.