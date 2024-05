A kamattámogatás évi négy százalék hozzájárulást jelent a Helyi Mikrohitel Alap (HMA) és a ZMVA saját forrású hiteleinél, az önerőhöz pedig, beruházási célú kölcsönök esetében 5 millió forintig 300 ezer, 5-10 millió között pedig 500 ezer forintot ad a város.

Az együttműködési megállapodást Pácsonyi Imre (b) és Manninger Jenő írta alá

Fotó: Péter B. Árpád

A szerződés aláírásakor Manninger Jenő, Keszthely polgármestere azt mondta, az önkormányzat célja, hogy támogassa s egyben ösztönözze a helyi vállalkozásokat, és ebben remek szakmai partnerre talált a ZMVA-ban. „Akár minden forint számíthat egy-egy induló cégnél, egyéni vállalkozásnál”, ezért a város segítsége több mint szimbolikus, szögezte le Manninger Jenő, aki úgy fogalmazott: Keszthely jövőjét biztosítják a kkv-k. Hozzáfűzte: ez a kezdet, s ha a helyhatóságnak lehetősége nyílik rá, az együttműködést később bővíteni is lehet.

Pácsonyi Imre, a ZMVA kuratóriumi elnöke kijelentette, az, hogy a vármegyei önkormányzat felügyeli az alapítvány működését és a kuratórium munkáját, garancia arra, hogy a zalai vállalkozások érdekében tevékenykedjen a szervezet.

– Most pedig egy jó kezdeményezéshez csatlakozhattunk, hiszen amikor valaki a tervezett beruházásához hitelt vesz fel, akkor fontos, hogy a megfelelő önrész is rendelkezésre álljon. Az alapítvány hitelezési gyakorlata azért is figyelemre méltó, mert sokkal rugalmasabb és gyorsabb, mint a bankoké. A mai világban ez rendkívül fontos – fogalmazott Pácsonyi Imre.

Kustán Gyula, a ZMVA ügyvezető igazgató-helyettese hozzátette, alapító okiratukban szerepel, hogy egyik fontos céljuk a vállalkozások fejlődésének segítése, s ez a Keszthellyel kötött együttműködési keretmegállapodás is ezt a célt szolgálja. Hiszen „annál erősebb egy térség, minél több mikro-, kis- és középvállalkozás működik benne”, a ZMVA célja pedig az is, hogy a szolgáltatásból és termelésből előállított értéket növelje, ismertette Kustán Gyula.