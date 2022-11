Soós Zsolt polgármester azt mondja, ez a támogatás nagyságrendileg a korábbi évek gyakorlatával egyenértékű, a pályázatok elbírálásakor pedig igyekeztek oly’ módon eljárni, hogy lehetőség szerint valamennyi rászoruló kapjon legalább egy minimális mennyiséget.

– Idén 32 igény érkezett szociális tűzifára önkormányzatunkhoz, ebből 29 pályázat felelt meg a támogatási feltételeknek – mondta Soós Zsolt. – Az 51 köbmétert közöttük osztottuk szét, annak figyelembevételével, ki milyen szociális körülmények között él, illetve hányan laknak az adott ingatlanban, s hány helyiséget kell telente fűteniük. Az állami támogatás csak a tűzifa beszerzésére fordítható, a szállítás költségeit az önkormányzatnak kell vállalnia, ez önmagában is több százezer forinttal terheli meg a település amúgy is szoros költségvetését.

A program 2011 óta működik, a támogatási keret azóta az ötszörösére emelkedett. A szociális tüzelőanyag-pályázatra az országban 2374 települési önkormányzat nyújtott be érvényes támogatási igényt, ezzel várhatóan országosan 180-190 ezer család kap a téli tüzelője beszerzéséhez segítséget. Az önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2023. február 15-éig osztják ki, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2023. március 31-éig történhet meg.

A zalatárnoki kedvezményezettek között van Üveges Imre, aki már hosszabb ideje egymaga él egy három helyiséget magába foglaló családi házban. A nyugdíjas férfi azt mondja, alapból elektromos fűtése van, arra segít rá a fával. Egy-egy téli szezonban – hőmérséklettől függően – általában három köbméter körüli mennyiséget használt el, most azonban vélhetően több tűzifára lesz szüksége.

– Eddig dobkályhával fűtöttem, amit most sparheltre cseréltem le, hiszen az praktikusabb, nemcsak meleget ad, de főzni, ételt melegíteni is tudok rajta – válaszolta kérdésünkre. – Az önkormányzattól kapott mennyiséget ipari gyártás során keletkezett hulladék fával egészítem ki, hiszen az olcsóbb, s kevesebbet is kell dolgozni vele, hogy kályhakész legyen.

A hatósági áras tűzifaprogram révén az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben az ország 152 értékesítési pontján. A hengeres tűzifa egységes, maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára fajtánként, erdei köbméterenként: keménylombos – 30 000 Ft, lágylombos – 19 000 Ft, fenyő – 19 000 Ft. A tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége.

Soós Zsolt azt mondja, bár a községben elérhető a vezetékes földgáz, s a háztartások többségébe be is vezették azt, a helyi lakosok közül mégis sokan fűtenek fával. Ez már alaphelyzetben is így volt, ám az energiaválság miatt még inkább ez vált gyakorlattá. A magas gázszámlától való félelem miatt idén ugyanis több családnál éltek a fatüzelés lehetőségének visszaállításával.

