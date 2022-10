Mint mondta, együtt ünnepelnek a Zala Megyei Népművészeti Egyesülettel, hiszen az a közösség gondolta ki, hogy Gébárton létesüljön egy népművészeti központ, és a szervezet tagsága, Skrabut Éva vezetésével, az építkezésből is jócskán kivette a részét 1982-ben.

Már a közös (érték)teremtő munka során is erős mag kovácsolódott, fogalmazott Prokné Tirner Gyöngyi, s ez a kohézió azóta is megvan, sőt, gyarapodott az ide tartozók létszáma. Szerinte e 40 esztendő összefoglalásának is tekinthető az mondat, amellyel az évfordulóra megjelent kiadvány kezdődik: „A múlt értékein dolgozunk ma a jövőért”.

Prokné Tirner Gyöngyi szerint az értékek nem veszhetnek el, s ma ennek segítése az egyik legfontosabb küldetése a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóháznak.

– A feladatunk az, hogy korábbi idők kézműves technikáiból, motívumaiból, formáiból mentsünk át a mai kultúrába olyan elemeket, amelyek beilleszthetők, használhatók akár a lakásunkban, a mindennapokban, vagy épp a viseleteinkben – tette hozzá.

Szerinte mindez működik, csak tudni kell az arányokat, „amit viszont nagyon nehéz megtanítani, átadni, továbbvinni”. Az alkotóház vezetője leszögezte: muszáj a népi kézművességnek olyan irányba mennie, ami azt eredményezi, hogy e tárgyak ne csupán díszek, hanem hordhatók, használhatók legyenek a mindennapokban.

A beszélgetés mától meghallgatható a zaol.hu-n.